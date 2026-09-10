Adı üstünde, liglerin üst seviyedeki birinci, ikinci, hatta üçüncü, dördüncü takımlarının UEFA statüsüne ve yeni formatına göre oynadıkları lig. Avrupa ve bir ucu Asya’ya değen takımların hayali. Bizim ligimizden uzun yıllar sonra iki takımlı katıldığımız lig. Galatasaray ve Fenerbahçe. İki güzide kulübümüz bu yıl bizi temsil edecekler.

Önceki gün oynanan maçta Galatasaray, rakibine 3-1 yenilerek grubunda ilk maçına çıktı. Maçın analizini ya da hakem hatalarını geride bırakırsak, teknik direktör Okan Buruk’un kulübeyi tekmelediği görüntüler hiç yakışık almadı. Yüzyıllık tarihi başarılar ile dolu bir kulübün hocasının yaptığı hareket Avrupa’da alay konusu oldu. Ağza alınmayacak küfürleri neredeyse herkes tercüme etti. Bundan önceki maçlarda da iki ayak üstüne zıplayan bu hocanın kulübe görüntüleri Galatasaray camiasına ve Türk futboluna asla yakışmıyor. Dünyanın birçok yerinde milyar kişinin izlediği maçlarda, elinden dondurması alınan çocuk gibi direniş göstermesini çok yadırgadık. Galatasaray’ın Avrupa başarısını ayakta alkışlayan birisi olarak, başarısızlığını bu kadar cıvıtan bir teknik direktöre hiç alışkın değiliz. Maç hakkında konuşmak istemiyorum. Avrupa’da fazla mesaisi olmayan bir hocanın kariyerden çok aktivist gibi görünmesi hiç hoş olmadı. Hakemlerin hatalı olması doğal; ancak hatayı ezber bozan, absürt bir davranış ile devam ettirmek Aslan gibi takımın etiketine zarar vermez diye düşünenlerdenim.

Şampiyonlar Ligi’ne alışkın bir Galatasaray’ın bu ne ilk yenilgisi ne son yenilgisi olacak. Umarız alınan bu mağlubiyetin arkasından gelen skorlu yenilgilere hazır olan bir teknik adam seyrederiz. Kulübede şov yapmanın ülke puanına yararı olmadığı gibi, kaba ve kavgacı bir görüntünün disipline olmaması için de duacıyız. Başarısızlığını maç maç değerlendirmek yerine, bunu kabul etmeden davranış biçimini seçenek olarak sunmak etik olmadı hocam. Umarım taraftarın özlediği Avrupa Fatih’i jenerasyonunu şeklen değişikliğe uğratmazsın. Bundan sonraki maçların skorundan çok, kulübe tiyatrosuna dikkat et hocam. Su testisi yok ama Galatasaray’da bu yıl çok su şişesi yerde patlar…