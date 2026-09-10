3-9 EYLÜL Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. İsmet Keşküş, hekimlerin görevinin yalnızca hastalıkları teşhis ve tedavi etmek olmadığını, kalp-damar hastalıkları, kanserler, kronik akciğer hastalıkları ve diyabet gibi önemli sağlık sorunlarının bir bölümünün alınacak önlemlerle engellenebileceğini belirtti.

'SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN HİÇBİR ZAMAN GEÇ DEĞİL'

Tütün kullanımının hem sigara kullanan kişiyi hem de çevresindekileri etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna işaret eden Keşküş, pasif sigara dumanına maruz kalmanın da ciddi sağlık riskleri taşıdığını ifade etti. Sigaranın akciğer kanserinin yanı sıra kalp krizi, inme, KOAH ve birçok kanser türünün riskini artırdığını belirtti ve “Kaç yaşında olursanız olun ve ne kadar uzun süredir sigara kullanıyor olursanız olun, bırakmak sağlığınız için yapabileceğiniz en değerli yatırımlardan biridir. Sigarayı bırakmak için hiçbir zaman geç değildir" dedi.

Nikotin bağımlılığının yalnızca bir alışkanlık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Keşküş, sigarayı bırakmak isteyenlerin profesyonel destek alabileceğini hatırlattı. Hastane bünyesinde hizmet veren Sigara Bırakma Polikliniğinde haftanın 5 günü sigarayı bırakma kararı alan vatandaşlara ilaç tedavisi, nikotin replasman tedavileri ve psikososyal görüşmelerle destek sağlanıyor. Daha önce bırakmayı deneyip yeniden sigaraya başlayan kişilerin de vazgeçmemesi gerektiğini belirten Keşküş, “Kendinize bir tarih belirleyin, yakınlarınıza söyleyin ve destek alın. Birçok kişi kalıcı olarak bırakmadan önce birden fazla girişimde bulunabilir. Önemli olan yeniden denemektir" ifadelerini kullandı.

'AŞI ÇOCUKLUKTA BAŞLAR, ÇOCUKLUKTA BİTMEZ'

Halk Sağlığı Haftası kapsamında dikkat çekilen bir diğer önemli başlığın erişkin aşılaması olduğunu belirten Uzm. Dr. Keşküş, toplumda aşıların yalnızca çocukluk dönemine ait olduğu yönünde yanlış bir algı bulunabildiğine dikkat çekti. Erişkinlik döneminde de yaşa, kronik hastalıklara, kullanılan ilaçlara, mesleğe, gebelik durumuna, seyahatlere ve daha önce yapılan aşılara göre farklı aşılara ihtiyaç duyulabileceğini ifade eden Keşküş; tetanoz-difteri, grip, pnömokok ve zona başta olmak üzere erişkin dönemde uygulanması gereken aşıların hekimle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Özellikle ileri yaştaki vatandaşlar ile diyabet, kalp, akciğer ve böbrek hastalığı gibi kronik hastalıkları bulunan kişilerin aşı durumlarını hekimleriyle gözden geçirmelerinin önem taşıdığını belirterek, “Vatandaşlarımızın bütün aşı isimlerini bilmesine gerek yok. Aklımızda tek bir soru kalsın: 'Ben erişkinim ama aşılarım tamam mı?' Bu soruyu aile hekiminize sorun" dedi.

Keşküş, evde sağlık hizmetlerinin acil sağlık hizmetlerinin alternatifi olmadığının özellikle altını çizerek, “Ani gelişen göğüs ağrısı, ciddi nefes darlığı, bilinç kaybı, yüzde veya kolda ani güçsüzlük ya da konuşma bozukluğu gibi acil durumlarda evde sağlık ekibi beklenmemeli, 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalıdır" uyarısında bulundu.

Hastane bünyesinde, merkez bina ve Sema Yazar Semt Polikliniğinde konuşlanan iki Evde Sağlık Hizmetleri merkezi, resmi tatil günleri ve dini bayramlar da dâhil olmak üzere toplam 8 ekiple aktif olarak hizmet veriyor. Araç, hekim, hemşire ve yaşlı bakım teknisyenlerinden oluşan ekipler ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlık hizmetini yaşam alanlarında ulaştırıyor. Vatandaşlar 444 38 33 numaralı telefon üzerinden Evde Sağlık Hizmetleri Birimine kayıt başvurusunda bulunabiliyor.

'SAĞLIK, HASTALANDIĞIMIZDA BAŞLAYAN BİR KONU DEĞİLDİR'

Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla vatandaşlara üç temel çağrıda bulunan Uzm. Dr. İsmet Keşküş, şöyle devam etti: “Sigara kullanıyorsanız 'Bırakmak için ilk adımım ne olabilir?', erişkinseniz 'Acaba benim eksik aşım var mı?', sağlık kuruluşuna ulaşmakta ciddi güçlük çeken bir yakınınız varsa 'Evde sağlık hizmetlerinden yararlanabilir mi?' diye kendinize sorun. Bazen tek bir doğru karar, yıllar sonra ortaya çıkabilecek ciddi bir hastalığı önleyebilir." Koruyucu sağlık hizmetlerinin toplum sağlığının temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Keşküş, “Sağlık, hastalandığımızda başlayan bir konu değildir. Sağlık; her gün yaptığımız seçimlerle, aldığımız önlemlerle ve birbirimizi korumamızla başlar. Sigarasız bir yaşamı seçmek, aşılarımızı zamanında yaptırmak ve ihtiyaç duyan kişilerin doğru sağlık hizmetine ulaşmasını sağlamak, toplum sağlığı açısından büyük sonuçlar doğuran adımlardır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA