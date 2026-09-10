MİLLİ Piyango tarafından gerçekleştirilen 10 Eylül 2026 tarihli Süper Loto çekilişi tamamlandı. Büyük ikramiyenin yüz milyonlarca liraya ulaşması nedeniyle heyecanla beklenen çekilişin ardından kazanan numaralar açıklandı. Süper Loto oynayan vatandaşlar, sonuçların belli olmasıyla birlikte kuponlarını kontrol etmeye başladı.

Haftanın dikkat çeken şans oyunlarından Süper Loto’da bu kez büyük ikramiye 463 milyon 101 bin 592 TL olarak açıklandı. Dev ikramiye tutarı, çekiliş sonuçlarına yönelik ilgiyi de artırdı.

KAZANAN 6 NUMARA BELLİ OLDU

10 Eylül 2026 tarihli Süper Loto çekilişinde küreden çıkan şanslı numaralar şu şekilde oldu:

17 - 28 - 31 - 44 - 48 - 53

Çekilişin tamamlanmasının ardından kupon sahipleri, oynadıkları numaralar ile açıklanan sonuçları karşılaştırmaya başladı.

BÜYÜK İKRAMİYE 463 MİLYON 101 BİN TL

10 Eylül çekilişinde büyük ikramiye tutarı 463 milyon 101 bin 592 TL olarak kayıtlara geçti. Büyük ikramiyenin 463 milyon lirayı aşması, Süper Loto çekilişini günün en çok merak edilen şans oyunu sonuçlarından biri haline getirdi.

Kazanan 6 numaranın açıklanmasının ardından gözler, büyük ikramiyenin herhangi bir kupona isabet edip etmediğine ve diğer ikramiye kategorilerindeki dağılıma çevrildi. Paylaşılan ilk bilgilerde büyük ikramiyenin kazanan bir kupona isabet edip etmediğine ilişkin ayrıntı yer almadı.

KUPONLAR SONUÇ EKRANINDAN KONTROL EDİLEBİLECEK

Süper Loto oynayan vatandaşlar, kuponlarındaki numaraları 17, 28, 31, 44, 48 ve 53 ile karşılaştırarak sonuçlarını kontrol edebilecek. Çekilişe ilişkin ayrıntılı ikramiye dağılımı ve kazanan kategoriler ise Milli Piyango’nun resmi sonuç kanalları üzerinden takip edilebilecek.