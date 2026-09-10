CORENDON Alanyaspor, farklı spor branşlarında elde ettiği derecelere bir yenisini daha ekledi. Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen Federasyon Kupası’nda turuncu-yeşilli kulübü temsil eden İlke Taşbaş, Gençler Kadın Epe kategorisinde kürsüye çıkmayı başardı.

FEDERASYON KUPASI’NDA KÜRSÜYE ÇIKTI

Türkiye’nin farklı bölgelerinden sporcuların mücadele ettiği organizasyonda Corendon Alanyaspor adına piste çıkan İlke Taşbaş, turnuva boyunca sergilediği başarılı performansla dikkat çekti.

Gençler Kadın Epe kategorisinde rakipleriyle mücadele eden Taşbaş, müsabakaların ardından Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Genç sporcu, bu sonuçla Federasyon Kupası’nı bronz madalyayla tamamladı.

ALANYASPOR’A GURUR YAŞATTI

Ankara’daki önemli organizasyonda elde ettiği dereceyle Corendon Alanyaspor camiasına gurur yaşatan Taşbaş, kariyerine de önemli bir Türkiye derecesi ekledi. Genç sporcunun Federasyon Kupası’ndaki başarısı, eskrim branşında ortaya koyduğu gelişimin önemli sonuçlarından biri oldu.

Türkiye üçüncülüğünü elde ederek Ankara’dan Alanya’ya madalyayla dönen Taşbaş’ın başarısı, turuncu-yeşilli kulüp tarafından da kutlandı.

ALANYASPOR’DAN TEBRİK

Corendon Alanyaspor’dan yapılan açıklamada, Federasyon Kupası’nda Gençler Kadın Epe kategorisinde Türkiye üçüncüsü olan İlke Taşbaş tebrik edildi. Kulüp, genç sporcusuna bundan sonraki müsabakalarda da başarı dileklerini iletti.

Taşbaş’ın bronz madalyayla tamamladığı Federasyon Kupası, genç sporcunun kariyerindeki önemli derecelerden biri olarak yerini aldı. (Mehmet TUNÇ)