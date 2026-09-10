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Çocuk Büro Amirliğinde avukat gözetiminde ifadesi alınan şüpheli İ.Z., Alanya Adliyesi Çocuk Savcılığınca ifadesi alındıktan sonra tutuklanma istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince “Kasten Yaralama" ve "Cinsel İstismar" suçundan tutuklayarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderdi.

Alanya'da önceki gün gece Danimarka uyruklu 54 yaşındaki kadın turisti önce bacağından bıçaklayan İ.Z. (17), iddiaya göre daha sonra cinsel istismarda bulunarak kaçtı. Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda çarşı merkezinde yakalanan şüpheli, Çocuk Büro Amirliğine götürüldü. Bacağından yaralanan Danimarkalı kadın turist şikayetçi oldu.

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