Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesinde İtalyan ekibi Roma ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından görevini bıraktığını açıkladı.

Tecrübeli çalıştırıcı, maç sonu değerlendirmesinde takımının sahada gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirtti. Güçlü bir rakibe karşı önceden belirlenen stratejiyi oyuncularının harfiyen uyguladığını aktaran Kartal, galibiyeti kaçıran taraf olmalarına rağmen sergilenen futboldan dolayı futbolcularını tebrik etti.

AYRILIK KARARININ GEREKÇESİ NE?

Yaklaşık üç aydır sarı-lacivertli kulüpte görev yaptığını hatırlatan Kartal, başkan ve yönetimin bu süreçte kendisine büyük destek verdiğini vurguladı. Ancak yol yakınken kulübün önünü açmak ve yeni gelecek teknik heyete yardımcı olmak amacıyla ekibiyle birlikte ayrılık kararı aldıklarını ifade etti.

İSTİFANIN ZAMANLAMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Avrupa arenasındaki ilk hafta maçının hemen ardından gelen bu istifa, sezon planlaması açısından futbol kamuoyunda beklenmedik bir gelişme olarak kaydedildi. Açıklamasında taraftarlara, medya mensuplarına ve kulüp personeline teşekkür eden Kartal, bir daha geri dönmemek kaydıyla görevine veda ettiğinin altını çizdi.