ALANYA’NIN Saray Mahallesi, Gemicioğlu Sokak’ta bulunan Akten Apartmanı’nda yaşayan apartman yöneticisi Halil Şahin Bayer, aynı binada yaşayan Rus uyruklu komşusundan şikayetçi oldu. Bayer’in iddiasına göre, söz konusu kişi daha önce apartmanın çatısında diğer sakinlerin bilgisi dışında kaçak kat çalışması yaptı. Yapının daha şikayet üzerine belediye ekiplerince yıkıldı.

KOLONLARI KIRDIĞINI İDDİA ETTİ

Bayer, Rus komşusunun balkonunu genişletmek ve evinin kullanım alanını artırmak amacıyla apartmanın kolonlarında kırma işlemi yaptığını ve bu nedenle binada gürültü oluştuğunu iddia etti. Ayrıca apartmana ait kanalizasyon motoruna söz konusu şahıs tarafından kasıtlı olarak zarar verildiğini öne süren Bayer, bina çevresine apartmana ait olmayan 3 kamera yerleştirildiğini de belirtti. Bayer, komşusunun kendisine balkondan cinsel içerikli el ve kol hareketleri yaptığını, apartmanın bahçesine saç ve köpek tüyleri attığını da ileri sürdü.

‘CAN GÜVENLİĞİMDEN ENDİŞELİYİM’

Yaşananlar nedeniyle kendisinin ve apartman sakinlerinin huzurunun bozulduğunu savunan Bayer, can güvenliğinden endişe ettiğini söyledi. Bayer, “Ben kavga etmek istemiyorum. Kanuni yollarla hakkımı arıyorum. Can güvenliğimin tehlikede olduğunu düşünüyorum” dedi. Bayer ayrıca, komşusunun kendilerine zarar verebileceğinden ve zehirlenme ihtimalinden korktuğunu ifade ederek gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını talep etti. Apartman yöneticisi Halil Şahin Bayer, yaşandığını öne sürdüğü olaylarla ilgili Alanya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Bayer’in başvurusunda, can güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasını talep ettiği öğrenildi. (Mehmet AL)

Kaynak: Haber Merkezi