İmalat sanayinde faaliyet gösteren firmalara, çalışanlarınızı işten çıkarmadan çalışıyorsanız, devlet size ciddi bir destek sunuyor.

Tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörlerindeki firmalar çalışan başına aylık 3.500 TL geri ödemesiz destek verilecek. İmalat sanayi KOBİ’leri ise uygun koşullu kredi desteğinden faydalanabilecek.

KOSGEB İstihdamı Koruma Destek Programı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB’in ortak yürüttüğü bir istihdam teşvikidir.

Programın amacı imalat sanayisinde çalışan sayısının korunmasını sağlamak ve işverenlerin personel maliyetlerini hafifletmek olarak belirlenmiştir.

Program aslında 2025 yılında başlatıldı ve sadece KOBİ’leri kapsıyordu.

2026 versiyonunda iki önemli değişiklik yapıldı. Birincisi, çalışan başına aylık destek tutarı 2.500 TL’den 3.500 TL’ye yükseltildi.

İkincisi, büyük ölçekli firmalar da kapsama alındı. Artık sadece KOBİ değil, büyük işletmeler de performans desteğinden yararlanabiliyor.

Özellikle emek yoğun sektörlerde personel maliyetleri toplam giderlerin yüzde 40-60’ını oluşturuyor.

50 çalışanlı bir tekstil firması bu programdan yılda 2,1 milyon TL geri ödemesiz destek alabilecek olması firmanın SGK prim yükünün tamamına yakınını karşılayacak büyüklükte olduğu görülmektedir.

KOSGEB istihdamı koruma destek programından yararlanabilmek için karşılanması gereken temel şartlar :

İşletmenin NACE kodu Kısım C (İmalat) altında yer almalıdır. Hizmet sektörü, perakende veya tarım kapsam dışı. KOSGEB veri tabanında kayıtlı ve aktif olmak gerekiyor, KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel ve onaylı olmalı. KOSGEB veya diğer kamu kurumlarına vadesi geçmiş borç bulunmamalı. 2025 yılı Kasım ve Aralık aylarındaki ortalama SGK prim gün sayısının 2026 yılı boyunca korunması taahhüdünün verilmesi gerekiyor.

Belirli sektörlerde faaliyet gösteren hem KOBİ hem de büyük işletmeler bu destekten yararlanabilir. Bu sektörler: tekstil ürünleri imalatı (NACE 13), giyim eşyaları imalatı (NACE 14), deri ve ilgili ürünler (NACE 15), mobilya imalatı (NACE 31) ve düğme/fermuar imalatı (NACE 32.99.02). Bu sektörlerdeki firmalar, istihdamını koruduğu her ay için çalışan başına 3.500 TL geri ödemesiz destek alıyor olması önem arz etmektedir.

Ödemelerin hibe niteliğinde olduğunu belirtmem gerekiyor. Ancak önemli bir detay var bu tutar nakit olarak çekilemiyor. Sadece vergi dairesi ve SGK prim borçlarına mahsuben kullanılabiliyor.

Yukarıdaki sektörlerin dışında kalan imalat sanayi KOBİ’leri ise finansman desteğinden yararlanabiliyor. Bu kapsamda anlaşmalı bankalardan kredi kullanabilir, kredinin faiz veya kâr payı giderleri KOSGEB tarafından karşılanır. Kredilerde ilk 6 ay anapara ödemesiz dönem uygulanıyor, toplam geri ödeme süresi 36 aya kadar uzayabiliyor. Kredi tutarı, işletmenin 2025 yılı Kasım ve Aralık aylarındaki prime esas kazanç ortalamasını geçemiyor.

İşletmenin 2025 Kasım-Aralık dönemi ortalama aylık prim gün sayısı bölü 30, çarpı 3.500 TL. Yani tam zamanlı bir çalışan (30 prim günü) için aylık destek tam 3.500 TL. Yarı zamanlı veya kısmi çalışanlar için destek, orantılı olarak düşüyor.

Başvurular e-Devlet üzerinden veya kosgeb.gov.tr adresi üzerinden yapılıyor.

KOSGEB veri tabanında kaydınızın aktif olması ve KOBİ Bilgi Beyannamesi’nin güncel olması gerekiyor.

İstihdamı Koruma Destek Programı Başvuru Formu’nu sistem üzerinden dolduruyorsunuz ve taahhütnameyi onaylıyorsunuz. Bu taahhütname ile 12 ay boyunca istihdam seviyenizi koruyacağınızı beyan ediyorsunuz.

KOSGEB sorumlu personeli başvurunuzu 5 iş günü içinde değerlendiriyor ve uygulama birimi müdürünün onayına sunuyor.

12 aylık uygulama dönemi başlıyor. Her ay istihdamınızı koruduğunuzu SGK kayıtları üzerinden kanıtlamanız ve ödeme talep formunu doldurmanız gerekiyor.

Başvurusu reddedilen işletmeler tekrar başvuramıyor. NACE kodu uyumsuzluğu, eksik beyanname veya borç durumu gibi basit hatalar kalıcı redde yol açabiliyor.

Program 12 ay boyunca aylık bazda istihdamın korunmasını gerektiriyor. Tek bir ayda bile dönemin altına düşerseniz o ay için destek alamazsınız.

2026 başından itibaren ödeme talep edilen ay dahil dönemin kümülatif ortalaması referans döneme eşit veya üstündeyse, tüm aylarda istihdam korunmuş sayılıyor.

SGK ve vergi borcu kontrolü. Vadesi geçmiş ve tecil/taksitlendirme yapılmamış borcunuz varsa destekten yararlanamıyorsunuz. Başvuru öncesinde borç durumunun mutlaka kontrol edilmesi ve varsa ödeme planının yapılması gerekiyor.

Ödeme talebini zamanında yapmamak. En geç 31 Mart 2027 tarihine kadar ödeme talebinde bulunulması gerekiyor. Bu tarihten sonra hiçbir talep kabul edilmiyor.

Program süresi 12 aydır ve 1 Ocak 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında korunan istihdama yönelik olarak yürütülür.

Performans desteği kapsamındaki geri ödemesiz tutar yalnızca vergi dairesi ve SGK prim borçlarının ödenmesinde kullanılabilir, nakit olarak çekilemez.

KOBİ’lerin yanı sıra büyük işletmelerin de finansman desteği almasına imkân sağlanmış, KOSGEB tarafından karşılanan finansman desteği 10 puandan 12 puana yükseltilmiştir.

İşletme başına kullandırılabilecek kredi tutarı, işletmenin 2026 yılı Ocak-Haziran dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde, destek kapsamındaki iş yerleri için beyan edilen prime esas kazanç toplamının aylık ortalaması kadar olabilecektir.

Finansal yetkinliği ve Ar-Ge yetkinliği olan işletmeler için kredi tutarı bir kat artırımlı uygulanacaktır.

KOBİ’ler için kredi üst limiti 50 milyon TL,

Büyük işletmeler için kredi üst limiti 150 milyon TL

Kredi desteği verilecektir.

Krediler, azami 6 ay anapara ödemesiz dönemli ve azami 36 ay vadeli olarak kullandırılabilecektir.

Program kapsamında kredi kullanacak KOBİ’lere, KGF, KFK ve İGE aracılığıyla kefalet sağlanabilecektir.

İstihdamı Koruma Destek Programının genişletilen finansman desteğine ilişkin başvurular, 1 Eylül -31 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacaktır.

İşletme Beyanının güncel olması,

Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması,

2025 yılı Kasım ve Aralık aylarına ait ortalama prim gün sayısını 2026 yılında korumuş olması, Gerekmektedir.

Kredi kullanan ve 2026 yılı Ocak-Haziran dönemine ait ortalama aylık prim gün sayısını 2026 yılı Temmuz-Aralık döneminde koruyan işletmeler finansman desteğinden

yararlanabilecektir.

KOSGEB tarafından sağlanan finansman desteği 10 puandan 12 puana yükseltilecek.

İşletme başına sağlanabilecek destek tutarı, başvuru tarihinden sonra kullanılan kredi için 12 destek puanına karşılık gelen tutarla sınırlı olacaktır.

Sabit faizli veya kâr paylı kredilerde bankalar tarafından uygulanabilecek azami oran yüzde 37, değişken faizli veya kâr paylı kredilerde ise TLREF+1 olacaktır.

Kredi tahsis ve kullanım ücretleri dâhil olmak üzere bankalar tarafından uygulanabilecek toplam komisyon, kullandırılan kredinin yüzde 1’ini geçemeyecek.

İşletme başına kullandırılabilecek kredi tutarı, işletmenin 2026 yılı Ocak-Haziran dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde, destek kapsamındaki iş yerleri için beyan edilen prime esas kazanç toplamının aylık ortalaması kadar olabilecektir.

Finansal yetkinliği ve Ar-Ge yetkinliği olan işletmeler için kredi tutarı bir kat artırımlı uygulanacaktır.

T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Garanti Bankası, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Deniz Bank, QNB Bank, Ziraat Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası.

Sonuç olarak, istihdamın korunması kapsamında imalat sektörüne sunulan katkılardan firmaların azami ölçüde yaralanmaları için süresinde ve uygun şekilde müracaatları önem arz etmektedir.