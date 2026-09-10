İngiltere'de yaklaşık bir milyon kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, sıcak içecekler ile yemek borusu kanseri arasındaki bağı ortaya koyan en kapsamlı çalışma olarak öne çıktı. Araştırmada, içeceklerini "çok sıcak" tüketen kişilerin, "ılık" içenlere kıyasla söz konusu kansere yakalanma riskinin yaklaşık üç kat daha fazla olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, riske rağmen genel kansere yakalanma oranının düşük kaldığını vurguluyor. Mideye ulaşmadan önce yemek borusundan geçen kaynar sıvıların, hücre tabakasına zarar verdiği ifade ediliyor.

65 DERECE VE ÜZERİ RİSK TAŞIYOR

Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen ve International Journal of Cancer dergisinde yayımlanan çalışmada, 65 derece ve üzerindeki tüm içecekler "çok sıcak" olarak tanımlanıyor ve potansiyel risk taşıdığı bildirildi. Orta yaşlı 977 bin 282 kadın ve erkeğin verilerine dayanan araştırmaya göre, günde altı veya daha fazla sıcak içecek tüketmek de riski yükseltiyor. Süt eklemenin içecekleri bir miktar soğutabileceği, ancak sütlü çay veya kahvenin yine de çok sıcak kalabileceği aktarılıyor.

Yeni kaynamış bir suyla hazırlanan çayın sıcaklığı kaynama noktası olan 100 dereceye yakın seyrediyor. Fincana döküldüğünde ise bu sıcaklık 90 ila 95 dereceye düşüyor. Uzmanlar, içeceğin güvenli bir sıcaklığa ulaşması için içilmeden önce birkaç dakika beklenmesini öneriyor.

EN BÜYÜK RİSK FAKTÖRLERİ SİGARA VE ALKOL

İngiltere Kanser Araştırmaları Kurumundan Fiona Osgun, yemek borusu kanseri riskini azaltmanın en önemli yolunun sigarayı bırakmak ve alkol tüketimini azaltmak olduğunu vurguluyor. Sıcak içeceklerin yarattığı riskin yanı sıra sigara ve alkolün çok daha büyük bir faktör oluşturduğu belirtiliyor. Yemek borusu kanserinin belirtileri arasında göğüste veya boğazda ağrı, hazımsızlık, mide yanması ve kilo kaybı yer alıyor.

Kaynak: BBC