2026-2027 sezonunun ikinci deplasman maçında temsilcimiz Alanyaspor, rakibin kendi kalesine attığı gol ile Çaykur Rizespor’u ilk kez deplasmanda yenerken, ligde 7. sıraya yükseldi. Hızlı oyun ve geçişler yaparak oynayan temsilcimiz, Çaykur Rizespor deplasmanında ilk 10 dakikalık bölümde iyi işler yaptı. Ancak bu bölümden sonra, her zaman alıştığımız Alanyaspor ön alana zaman zaman etkili inerken, son vuruşlarda etkili ve başarılı olmadı.

Temsilcimiz Alanyaspor’un bugüne kadar oynadığı maçlarda rakibe istediği oyunu kabul ettirdiğini ancak bir türlü farkı artıracak futbolu oynamakta zorlandığını da tanık oluyoruz. Dört maç geride kaldı ve bu maçlardan 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 2 galibiyet alırken toplam attığı gol 4, yediği gol ise 3. İstatistik olarak toplam isabetli şutu çok fazla olmamakla beraber, rakip ceza sahasında pozisyon üreten bir takım görüntüsü de çizmiyor. Ancak Antep maçı ile başlayan Gaziantep ve Rizespor deplasman sonuçları, oyun anlamında etkisiz olsa bile puan açısından son derece önemli olduğunu hepimiz biliyoruz.

Her ne kadar skor üretemese bile, sonucu etkileyen gol vuruşlarında şansının da yardımı ile başarılı bir grafik çiziyor. Öte yandan, uzun yıllar Çaykur Rizespor deplasmanında galibiyet almadığını da düşünür isek, temsilcimiz Alanyaspor’un rakip oyuncunun kendi kalesine attığı gol ile galibiyet ile tanışması bir o kadar değerli.

Temsilcimiz Alanyaspor, oynadığı 4 önemli maçın tümünde rakiplerine karşı istatistik olarak çok geriden gelse bile skoru lehine taşımanın keyfini yaşıyor. Seyir kalitesi açısından taraftarları çok fazla futbol adına doyurmasa bile, sonuca odaklı tarzını muhafaza ediyor. Teknik ve taktik olarak bir söylem içerisinde değiliz. Her maçın bir hikâyesi olduğunu varsayar isek, Alanyaspor her maçın sonunda öyle ya da böyle puan ve puanları almasını biliyor.

Eyüpspor deplasmanı ise yaşadığı şanslı anların bir anda son saniyede şanssızlığa dönüşmesindeki kaybı da hesaba katılır ise, Alanyaspor ligin renkli takımı unvanına ek olarak, şansını kullanmasını çok iyi bilen bir ekip olarak karşımıza çıkıyor.

Henüz ligin başındayız. Aldığımız puan ve puanlar, sezon sonunda lige tutunma adına çok önemli diyoruz. Her maçın böyle git-geller ile devam edeceğini elbette düşünmüyoruz. Takım olarak gidenler ve gelenleri düşündüğümüzde, geçen yıla göre çok koşan genç bir takım; ancak geçişlerde ve son vuruşlarda riski hiç almayan, ciddi anlamda kompakt olmayan, bloklar arasında boşlukları fazlasıyla bırakan bir takım olarak karşımıza çıkıyor.

Ligin boyu çok uzun ancak bu kadro ile alınan her puan altın değerinde. Oyuncularımız henüz birbirlerine çok alışkın değiller. Hocanın oyun tarzının yıldız oyuncu yetiştirecek düzeyde olmadığı biliniyor.

Netice olarak temsilcimiz üst sıralara doğru tırmanırken, takımın da kendini çok fazla geliştireceğine inanıyoruz. Bazen ters kafa vuruşunun kaderi belirlediği bir maçın sevinen tarafıyız. Önümüzdeki maçlarda şansın da bizden yana olmasını tabii ki hepimiz bekliyoruz. Ne kadar iyi oynasan bile bazen de şansın ve futbol topunun senden yana olması kaçınılmaz oluyor.

Deplasmanda taraftarına hediye edilen üç puanda emeği olan futbolcuları tebrik ediyoruz…