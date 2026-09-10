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İstanbul’da yaşayan Cavit Hacıhamdioğlu, bir kız çocuğu babasıydı. Hacıhamdioğlu’nun cenazesi ilkindi namazına müteakiben Hacımemişler Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Sugözü Pürenlik Mezarlığı’nda toprağa verilecek. (Mine UZUN)

EDİNİLEN bilgiye göre Alanya araştırmacısı Tevfik Hacıhamdioğlu ve Fatma Hacıhamdioğlu’nun oğulları Cavit Hacıhamdioğlu (51) yüksekten düşme sonucu yaşamını yitirdi. Cavit Hacıhamdioğlu’nun Alanya’daki yakın çevresinden edinilen bilgilere göre kolluk kuvvetleri Hacıhamdioğlu’nun ölümünü şüpheli olarak değerlendirerek inceleme başlattı.

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