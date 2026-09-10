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Alanya’nın İnce kum Mahallesindeki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan 62 yaşındaki Rus turist A.A., iddiaya göre otelde çalışan kadın personele cinsel tacizde bulundu. Kadın çalışanın şikayetçi olması üzerine İnce kum Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan turist, karakola götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından tercüman eşliğinde ifadesi alınan A.A., Alanya Adliyesi Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Rus turist, cinsel suçtan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.( Mehmet AL)

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