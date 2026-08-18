Hasret sona erdi .Super lige kaldığımız yerden devam ediyoruz.Bu yıl yapılan çilek transferlerin ligimize katacağı seyir zevkini çok daha fazla yaşamak istiyoruz.Ancak ligin üstü geçen yıl olduğu gibi bu yılda çok konuşulacak gibi!!Ligde var olmak için mücadele eden takımların altta ki mücadeleleri çok fazla etkili olmadığını daha ligin ilk haftasında gördük .Temsilcimiz Alanyaspor ve Gaziantep Fk ile oynadığı maçta oyunu kırkbeşer dakika payalaşan ve paylaşılan bölümde atılan iki gol alıştığımız gibi sonuç; yine beraberlik…

Stadyumda 500 kişi var yada yok,saha yer yer boyalı ve çim yok..Bildiğimiz gibi 11 milyon euroluk bütçesi ile oluşmuş ve ligin en mütevazi takımı G.Antep ve geçen yılki kadrosunu koruyan ,teknik ekiple devam eden ve alıştığımız gibi oynayan ,hızlı çıkan ancak rakibe karşı geri dönüşlerde ilk yarıda çok iyi sete dönen, ne yazık ki ikinci yarının hemen bir yerinde oyundan düşen geçen yıl ki Alanyaspor..Her iki takım için söyleyeceğimiz fazla bir değişiklik yok.Geçen seneki Alanyaspor ,rakibine karşı oynadığı maçlarda üstün ,ligin ilk maçı olması dolayısı ile deplasmanda alınan bir puan.Maç önü övgüler ,geçiş takımı ve kontra özelliği ,kompakt ve takım oyunu sözlerinin oyun içinde kaybolup gittiği bir maç izledik .Maçı izlerken diğer kanalı zom ettiğimizi de paylaşmak istiyorum.

G.Antep maçı önceki maçların tekrarı gibi görünsede ,2.hafta oynacak olan iç sahadaki Beşiktaş maçı açısından bence eksiklikleri görme adına iyi maç ve iyi bir doksan dakika oldu.Hocanın ve oyuncuların büyük maçlarda iştahının arttığını biliyoruz ,temposu yüksek bir o kadar teknik düzeyde geçecek bir maçın ardından Alanyaspor’un tekrardan takım olma karakterini kısa zamanda üst düzeye çıkarmasını bekliyoruz.Maç maç oyun oynama alışkanlığının bittiğini görmekten yanayız.Takım olarak birbirini çok iyi tanıyan bir Alanyaspor’un G.Antep maçını ölçü kabul etmiyoruz .Ancak ligin şampiyonluk adayı olan Beşiktaş’ın da diğer yıllarda ki gibi kolay bir lokma olmadığını da belirtmek isterim..

İlk maç,ilk beraberlik ilk deplasman puanı “kazanamıyorsan kaybetme “…