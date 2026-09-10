Alanya’da kadın turisti bacağından bıçaklayıp istismar eden zanlı tutuklandı

Alanya’da iğrenç olay! Otel çalışanı kadını taciz eden Rus turist tutuklandı

Bunlar da ilginizi çekebilir

5 milyon TL’de mevduat ve konut hesabı değişti

CHP’nin 103. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Yılmaz, Cumhuriyet ve Atatürk vurgusuyla mesajını tamamladı. (Mine UZUN)

Anıtkabir’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda gerçekleştirilen ziyaretin ardından Yılmaz’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 103. yıl gururu ile Cumhuriyet değerleri ön plana çıktı.

CHP Alanya İlçe Başkanı Gürkan Yılmaz’ın Ankara programı, Alanya teşkilatı açısından da partinin kuruluş yıl dönümüne verilen önemi ortaya koydu. Yılmaz, 103. yıl dolayısıyla gerçekleştirdiği Anıtkabir ziyaretiyle Alanya’dan Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluş yıl dönümüne ilişkin mesajını Ankara’dan verdi.

Yılmaz’ın paylaşımında Cumhuriyet vurgusu da öne çıktı. CHP’nin kuruluşundan bugüne uzanan siyasi geçmişine dikkat çeken Yılmaz, partisinin 103. yaşını Atatürk’ün huzurunda kutlamanın anlamına işaret etti.

Partisinin kuruluş yıl dönümünde Ankara’da bulunan Yılmaz, CHP’nin kurucusu ve ilk Genel Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anarak, Cumhuriyet değerlerine bağlılık mesajı verdi.

CHP’nin kuruluş yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen Anıtkabir ziyaretine katılan Yılmaz, partisinin 103 yıllık geçmişinin gururunu yaşadıklarını ifade etti. Anıtkabir’de çekilen fotoğrafları takipçileriyle paylaşan Yılmaz, mesajında “103. yılın gururuyla Anıtkabir’deyiz” ifadelerine yer verdi.

CUMHURİYET Halk Partisi’nin (CHP) 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara’ya giden CHP Alanya İlçe Başkanı Gürkan Yılmaz, Anıtkabir’i ziyaret etti. Partisinin kuruluş yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda bulunan Yılmaz, ziyaretinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak Cumhuriyet ve Atatürk vurgusu yaptı.

Bu bağlantı sizi https://www.yenialanya.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.