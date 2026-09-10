CUMHURİYET Halk Partisi’nin (CHP) 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara’ya giden CHP Alanya İlçe Başkanı Gürkan Yılmaz, Anıtkabir’i ziyaret etti. Partisinin kuruluş yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda bulunan Yılmaz, ziyaretinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak Cumhuriyet ve Atatürk vurgusu yaptı.
103. YILIN GURURUNU ANITKABİR’DE YAŞADI
CHP’nin kuruluş yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen Anıtkabir ziyaretine katılan Yılmaz, partisinin 103 yıllık geçmişinin gururunu yaşadıklarını ifade etti. Anıtkabir’de çekilen fotoğrafları takipçileriyle paylaşan Yılmaz, mesajında “103. yılın gururuyla Anıtkabir’deyiz” ifadelerine yer verdi.
Partisinin kuruluş yıl dönümünde Ankara’da bulunan Yılmaz, CHP’nin kurucusu ve ilk Genel Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anarak, Cumhuriyet değerlerine bağlılık mesajı verdi.
ATATÜRK VE CUMHURİYET VURGUSU
Yılmaz’ın paylaşımında Cumhuriyet vurgusu da öne çıktı. CHP’nin kuruluşundan bugüne uzanan siyasi geçmişine dikkat çeken Yılmaz, partisinin 103. yaşını Atatürk’ün huzurunda kutlamanın anlamına işaret etti.
Yılmaz, Anıtkabir ziyaretine ilişkin paylaşımında, “Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi!” ifadelerini kullanarak partisinin kuruluş yıl dönümünü kutladı.
ALANYA’DAN ANKARA’YA 103. YIL MESAJI
CHP Alanya İlçe Başkanı Gürkan Yılmaz’ın Ankara programı, Alanya teşkilatı açısından da partinin kuruluş yıl dönümüne verilen önemi ortaya koydu. Yılmaz, 103. yıl dolayısıyla gerçekleştirdiği Anıtkabir ziyaretiyle Alanya’dan Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluş yıl dönümüne ilişkin mesajını Ankara’dan verdi.
Anıtkabir’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda gerçekleştirilen ziyaretin ardından Yılmaz’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 103. yıl gururu ile Cumhuriyet değerleri ön plana çıktı.
CHP’nin 103. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Yılmaz, Cumhuriyet ve Atatürk vurgusuyla mesajını tamamladı. (Mine UZUN)