ANTALYA Dayanışma Grubu'nun konuğu olan ATSO Başkan adayı Davut Çetin, Antalya'nın yalnızca günlük sorunlarını konuşan değil, uzun vadeli ve uluslararası hedeflerin peşinden giden bir kent olması gerektiğini söyledi. Antalya'nın turizm altyapısı, konaklama kapasitesi, havalimanı, iklimi, doğal ve tarihi zenginlikleri ile uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Davut Çetin, "Bir kenti yalnızca çözdüğü sorunlar değil, peşinden gittiği büyük hedefler de büyütür. Antalya'nın önüne kurumlarımızı aynı masa etrafında buluşturacak, gençlerimize heyecan verecek ve kentimizin enerjisini harekete geçirecek büyük hedefler koymalıyız. Bunlardan birinin Olimpiyat Oyunları olması gerektiğine inanıyorum" dedi.

'İSTANBUL'UN ADAYLIĞINI GÜÇLENDİRECEK BİR ORTAK OLMAKTAN SÖZ EDİYORUZ'

İstanbul'un 2036 Olimpiyat Oyunları için yürüttüğü çalışmalara dikkat çeken Davut Çetin, Antalya'nın İstanbul'a rakip bir aday olarak değil, Türkiye'nin Olimpiyat hedefini güçlendirecek önemli bir ortak olarak konumlanabileceğini ifade etti. Olimpiyatların artık tek bir kentin sınırları içerisinde gerçekleştirilmek zorunda olmadığını belirten Davut Çetin, "İstanbul'un küresel gücü ile Antalya'nın turizm, konaklama, iklim ve spor destinasyonu kapasitesi birbirini tamamlayabilir. Teknik olarak uygun branşların bir bölümü Antalya'da düzenlenebilir. Biz İstanbul'a rakip olmaktan değil, İstanbul'un adaylığını güçlendirecek bir ortak olmaktan söz ediyoruz" diye konuştu.

Antalya'nın sahip olduğu doğal ve tarihi değerlerin Olimpiyat organizasyonuna benzersiz bir kimlik kazandırabileceğini ifade eden Davut Çetin, Antalya Körfezi'nde yelken yarışlarından Konyaaltı sahilinde açık su yüzme ve triatlona, Side'de plaj voleybolundan Perge-Aspendos güzergahında bisiklet yarışlarına kadar birçok alternatifin teknik olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

Olimpiyat meşalesinin Antalya'nın tarihi ve doğal değerleriyle buluşmasının da dünyada büyük yankı yaratabileceğini ifade eden Davut Çetin, "Olympia'da yakılan Olimpiyat ateşinin Çıralı'dan, sonsuz ateşin simgesi Yanartaş'tan geçtiğini düşünün. Antalya Körfezi'nde küreklerin çekildiğini, Konyaaltı kıyılarının açık su yüzme ve triatlona ev sahipliği yaptığını, bisikletçilerin Perge ile Aspendos arasındaki güzergahta yarıştığını hayal edin. Antalya'nın binlerce yıllık mirasını bütün dünyaya gösterebiliriz" ifadelerini kullandı.

Davut Çetin, bu örneklerin kesinleşmiş mekan veya branş önerileri olmadığının da altını çizerek, tüm seçeneklerin ilgili federasyonlar, bilim insanları ve uzmanlarla birlikte teknik açıdan değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

'İLK İŞLERİMİZDEN BİRİ OLİMPİYAT KOMİSYONUNU KURMAK OLACAK'

Göreve gelmeleri halinde ATSO bünyesinde 'Antalya Olimpiyat ve Uluslararası Etkinlikler Çalışma Komisyonu' kuracaklarını açıklayan Davut Çetin, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi başta olmak üzere bakanlıkları, yerel yönetimleri, üniversiteleri, spor federasyonlarını, turizm sektörünü, meslek odalarını ve koruma uzmanlarını aynı masa etrafında toplayacaklarını söyledi.

Hazırlanacak çalışmanın yalnızca bir Olimpiyat talebinden ibaret olmayacağını belirten Davut Çetin, "Hangi branş nerede yapılabilir, hangi tesislerimiz hazır, ulaşım, sağlık, konaklama, erişilebilirlik, güvenlik ve çevresel etki açısından neye ihtiyacımız var, bunların tamamını ortaya koyacağız. En önemlisi de 'Olimpiyat sonrasında Antalya'ya ne kalacak?' sorusunun cevabını vereceğiz. Sloganla değil, veriye, fizibiliteye ve takvime dayanan ciddi bir dosya hazırlayacağız" dedi.

'2036 OLMAZSA HEDEFİ RAFA KALDIRMAYACAĞIZ'

2036 takviminin ilerlediğine dikkati çeken Davut Çetin, İstanbul'un mevcut Olimpiyat çalışmasına Antalya'nın dahil edilmesinin teknik veya takvimsel olarak mümkün olmaması halinde dahi çalışmanın devam edeceğini belirtti.

Davut Çetin, "2036 olmazsa bu hedefi rafa kaldırmayacağız. Sonraki Olimpiyatlar, Gençlik Olimpiyatları, Avrupa ve dünya şampiyonaları için bugünden hazırlanmaya başlayacağız. Çünkü burada yalnızca birkaç haftalık bir spor organizasyonundan söz etmiyoruz. Böyle büyük bir hedef toplu ulaşımdan erişilebilirliğe, spor altyapısından yeşil alanlara, afet direncinden planlı kentleşmeye kadar Antalya'nın dönüşümünü hızlandırabilecek güçlü bir kaldıraçtır" diye konuştu.

'ANTALYA'NIN BÜYÜK BİR ORTAK HEDEFE İHTİYACI VAR'

ATSO'nun tek başına Olimpiyatları Antalya'ya getiremeyeceğini ancak kentin bu hedef etrafında örgütlenmesine öncülük edebileceğini ifade eden Davut Çetin, "Antalya'nın bütün kenti aynı hedef etrafında buluşturacak ortak bir ufka ihtiyacı var. Olimpiyat hedefi ayakları yere basmayan bir hayal değildir. Doğru planlama, güçlü iş birliği ve kararlı takiple ulaşılabilecek uzun vadeli bir kent hedefidir. ATSO Olimpiyatları tek başına getiremez ama bu hedefi Antalya'nın gündemine taşıyabilir, kurumları buluşturabilir, güçlü bir dosya hazırlanmasını sağlayabilir ve sonuç alıncaya kadar takip edebilir. Biz bunu yapmaya talibiz" dedi.