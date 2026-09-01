Televizyon karşısında maç pozisyonu tam almışken henüz 25.saniyede dolmadan savunmadan dönen topa Arda klas vurdu ve temsilcimiz Alanyaspor ağları havalandırdı 0-1.Gaziantepspor maçında olduğu gibi atılan golden sonra rakibin üstüne gitmeye devam eden Alanyaspor üçüncü bölgeye stoperler dahi çıkarırken ,savunma arkasına atılan toplarda rakip Eyüpspor’un pozisyon üretmesine izin vermezken ,rakip ceza sahasında etkili pasları oyuna yansıtamadı.Oyunun 13.dakikasında VAR’a giden hakem kısa bir konuşmadan ardından oyuna devam edildi…Yine bir saç çekme vakası gibi görünen pozisyonu bu kez hakem değerlendirse bile oyuna devam dedi.17.dakikadan sonra Alanyaspor orta sahasına baskı yapan Eyüpspor geri dönüşlerde izin vermezken , sert ve agresif müdahale yapan Eyüpsporlu oyuncular zaman zaman Alanyaspor ceza sahasına girseler bile savunmasını iyi yapan temsilcimiz her zaman olduğu gibi şut şansını rakibe vermedi.Golden sonra ki 30 dakikalık bölümde ise top bir rakibe bir temsilcimize gidip gelirken temponun da düşmesi oyun kalitesi açısından ,geçen Haftaki seyrettiğimiz Alanyaspor’u çok aradık.. 39.dakika bu kez 25 metreden sert ve klas vuruş yapan Abdullahi takımının eşitlik gölünü attı..Temsilcimiz Alanyaspor’un ilk yarı performansı Beşiktaş maçının neredeyse gol hariç tümü sonuçlarda değişen olmadı…İkinci 45 dakikaya hızlı giren temsilcimiz Alanyaspor topu rakip sahaya yıkarken ,ikinci yarının 15 dakikalık bölümünde aradığı pozisyonları bulsa bile skoru değiştirecek ikinci gölü atamadı.Oyunda karşılıklı ataklar ile devam ederken 90+4 de duran topa kale çizgisinde çok iyi kafa vuran Z.Jules Eyüpspor’un galibiyet gölünü attı.Geçen Hafta Beşiktaş’ı deviren temsilcimiz Alanyaspor ligde ilk mağlubiyeti almış oldu…