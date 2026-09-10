Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir plaj işletmesiyle ilgili sosyal medyada paylaşılan iddialar tartışma yarattı. Bir kadın, işletmede bulunduğu sırada bir erkeğin birden fazla kez cinsel organını teşhir ettiğini ileri sürdü. Paylaşımda, söz konusu davranışların 60 yaşındaki annesi ile 15 yaşındaki yeğeninin de bulunduğu ortamda gerçekleştiği iddia edildi.

Kadının anlatımına göre olay bununla da sınırlı kalmadı. Şikâyetçi, duş sırasında sıra beklediği esnada aynı kişinin önünde yeniden benzer bir davranış sergilediğini öne sürdü. Bunun üzerine işletme görevlilerine tepki göstererek kişinin alandan gönderilmesini istediğini belirten kadın, olay günü şahsın işletmeden ayrıldığını ve işletmeyle o gün başka bir sorun yaşanmadığını ifade etti.

ERTESİ GÜN İŞLETMEYE ALINMADIĞINI İDDİA ETTİ

Paylaşımda asıl tartışmanın ertesi gün yaşandığı ileri sürüldü. Kadın, yeniden aynı işletmeye gittiğinde kendisine iddialarının doğru olmadığı yönünde karşılık verildiğini ve işletmede oturmasının istenmediğini öne sürdü. Yaşananlara tepki gösteren kadın, rahatsız edici davranışta bulunduğunu iddia ettiği kişinin değil, kendisinin sorun çıkaran taraf olarak görüldüğünü savundu.