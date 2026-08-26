Futbolda yıllardır bitmeyen tartışma! Hakemler ve VAR…

Spor karşılaşmalarını, yarışmalarını kurallarla yöneten kişiye hakem denir. Hakemler klasman grubuna göre ve yönettikleri maç karşılığında ücret alırlar. Maaş gelirleri yoktur. İkinci bir iş ile meşgul olmaları sakıncalı değildir. Süper Lig hakemleri maç başına 80 bin, 1. Lig 26 bin, 2. Lig 16,5 bin, 3. Lig 7 bin ve VAR hakemleri 25 bin lira alıyor. Ek görevler ile değişkenlik gösterebiliyor. Tüm profesyonel liglerde 139 takıma 571 hakem görev vermektedir. Bu istatistikler sonunda federasyon başkanının açıkladığı ve yapılan bahis operasyonunda 152 hakemin iddia oynadığı ve birçoğunun meslekten el çektirildiği kamuoyunda görsel ve işitsel medyada paylaşıldı. Yani maaş ve şartları yetmeyen hakemler, kolay yoldan para kazanmak için mesleğinin onurunu bir kenara bırakıp bahis oynuyorlar. Kazananın kim olduğu ise çok fazla kurcalanmıyor. Aynı yöntem ile oyuncular, başkanlar, yorumcular, malzemeciler, özellikle taraftar ve futbolun içinde olan tüm bireylerden çoğu, kolay zengin olma hayali ile aynı çatı altında yaşamaya devam ediyorlar. Kategorilerde en şanslı görünen hakem ve oyuncular! Biri maçın kaderini, skorunu; diğeri ise takımın geleceğini düşünmeden, centilmenlik dışı oynadığı takımın maçlarına korkmadan bahis oynuyorlar. Sıra aşağıya doğru ininceye kadar en çok kaybı yaşayan taraftar ve takımına güvenenler grubu…

Kimseye iftira atmıyoruz. Bazen yeri geliyor, bizler de yasal sitelerden küçük küçük oyunlar oynuyoruz. Hani o çocukken iddiaya girdiğimiz gibi serçe parmağımızın kasvetine ve futbol oyununun içinde gelen biri olarak takımların kadro yapısı, transferleri, oyun taktikleri, özetle maç için oluşan tüm şartları içine alan değerlendirmemizi yaparak küçük ölçekli eğlenceye ortak oluyoruz. Tabii ki kumarı kimseye tavsiye etmiyoruz. Madem yasal zemin var, şansımızı deniyoruz. Sonuçta kaybedeceğimizi bildiğimiz hâlde bir umut oynuyoruz!

Yukarıdan aşağıya yazdığımız bu oluşumun içinde olmayan insanlara saygımız sonsuz. İnsanın içinde olduğu her oyunda, insan elinin birçok şeyi değiştirebileceğini düşünen herkes bahisten, yani kumardan, sonuç itibarıyla hiçbir zaman kazançlı çıkmaz. Sonuçta hep kaybeden oynayanlardır. Bu hastalığın tedavisi konusunda ilerleyen bir model yoktur. Hastalık, global bir çarkın içinde yasal ve yasa dışı bir şekilde faal hâlde devam etmektedir. Futbolun içine sızan bahis baronları, sisteme direkt hükmedenler, yani tabelayı değiştirmek için yetkili kim olursa olsun, yasa dışı kazancın tadını alır ve soyguna devam ederler. Bu tat elzem olur, psikolojisi evrilir, duruşu ve davranışı sosyal medyada görsel zaferin yarattığı kibire dönüşür. Kararın içine sıkışanları belirleyenler ise kazancın kaynağı ile beslenir ve beslerler. Bu döngü devam eder. Adalet ve ahlaki değerlerin üstüne basanlar kendi tribünlerinde aşırı derecede de saygı görürler… Çelişki bizim toplumumuzda kitlesel eyleme dönüşürken ahlaki değerler ayaklar altında ezilir. İnsanların birçoğu maneviyatı bir kenara bırakıp pastanın içindeki zehri bilerek tatmak ister. Hırs ve ahlaksızlık sosyal alışkanlık hâline dönüşür. İşte o andan itibaren yozlaşma başlar ve sonsuz bir döngüde devam eder. Kapitalizm, kendi yarattığı canavarları kendi adaleti ile kutsamaya devam eder. Doymayan kapitalizmin kendi eli ile sunduğu bahis gerçeği ile sosyal çöküşü hızlandırır ve adaletsiz kazancın içindeki payından nemalanır. Çarkın içindeki unsurlar zaman gelir ayıklanır, temizlenir ancak hiçbir zaman kaybolmaz…

Bahis bir adil karşılaşmadır ancak oyuncuları tamamen yanlış transfer edilen, yasa dışı ve lisansız olanlardır. Sokak korkusu ile yaşayan ailelerimiz, beden dilinde namuslu yaşarlar. Korku; adaletten önce mahalle arasında yaşanır, bu toplumumuzdaki değişmez ahlaki değerdir. Fakat stadyum dilinde yaşayanların doksan dakika (uzatmaları da eklesen) onurlu yaşamanın skora katkısının ne olacağını asla düşünmezler. Onlar için adalet, namus, korku ve onurlu yaşamak sadece sezonluktur…

2026 ve 2027 sezonunun tüm ahlaki değerlerini göreve çağırıyoruz. Bu oyunu adil oynayın, adaletli yönetin, emeğe saygı duyun. Ya oyunu iyi oynatın ya da oynadığınız oyundan çıkın, gidin…