ALANYA’da polis ve jandarma personelinin uçamayan bir güvercine gösterdiği duyarlılık takdir topladı. Alanya Adliyesi’nde görev yapan polis ve jandarma personeli, adliye çevresindeki çimlerin üzerinde bulunan ve uçamadığı fark edilen güvercini koruma altına aldı.

GÜVERCİNİ KEDİLERDEN KORUDULAR

Çimlerin üzerinde uzun süre kalan güvercini fark eden görevliler, kuşun yanına giderek durumunu kontrol etti. Uçamayan güvercini bulunduğu yerden alan polis ve jandarma personeli, çevredeki kedilerin kuşa zarar vermemesi için güvenli bir alana götürdü.

Güvercinin güçlenmesi için mama ve su veren görevliler, gün boyunca kuşla yakından ilgilendi. Polis ve jandarma personelinin görevlerinin arasında güvercini kontrol ederek ihtiyaçlarını karşılaması çevredekilerin de dikkatini çekti.

YENİDEN KANAT ÇIRPIP UZAKLAŞTI

Görevlilerin ilgisiyle bir süre dinlenen ve beslenen güvercin daha sonra kendine geldi. Yeniden uçabilecek duruma gelen kuş, bulunduğu yerden havalanarak uzaklaştı.

Uçamayan bir güvercinin yardımına koşan polis ve jandarma personelinin, kuşu besleyip olası tehlikelerden koruması Alanya’da yüzleri gülümseten bir görüntü ortaya çıkardı. (Mehmet AL)