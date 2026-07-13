Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 29 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, 25 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma Ankara'ya devredilmişti

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin yaşamını yitirdiği helikopter kazasının kamu vicdanında derin iz bırakan dosyalardan biri olduğunu belirtti.

Gürlek, soruşturmanın 12 Haziran 2026 tarihinde Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredildiğini, bu kapsamda Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kapsamlı çalışma yürüttüğünü ifade etti.

10 ilde eş zamanlı operasyon

Soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak" ile "tasarlayarak kasten adam öldürme" suçlarını işledikleri değerlendirilen 29 şüpheli tespit edildi.

Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar'da bulunan 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde bulunduğu, 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu bildirildi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü açıklandı.

Bakan Gürlek: "Hiçbir dosya karanlıkta kalmayacak"

Akın Gürlek açıklamasında, soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek şu mesajı verdi:

"Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına ve hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecektir."

Bakan Gürlek ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve operasyonda görev alan emniyet personeline teşekkür etti.

Operasyonun ardından kamuoyunda "Muhsin Yazıcıoğlu'nun katilleri bulundu mu?" sorusu gündeme geldi. Ancak Adalet Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, soruşturmanın sürdüğü, 29 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı ve suçlamaların soruşturma kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Bu aşamada herhangi bir kişi hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunmuyor. Soruşturmanın ilerleyen sürecinde savcılık ve yargı makamlarının yapacağı açıklamalar, dosyanın seyrini belirleyecek.