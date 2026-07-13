Küresel havacılık sektöründe piyasa değerine göre en büyük şirketlerin güncel sıralaması belli oldu. Companiesmarketcap tarafından yayımlanan verilere göre, dünyanın en değerli 20 havayolu şirketi listesi kamuoyuyla paylaşıldı. Türk Hava Yolları'nın (THY) da yer aldığı belirtilen listede, sektördeki küresel rekabetin boyutları netleşti.

ZİRVEDE AMERİKAN ŞİRKETLERİ VAR

Açıklanan verilere göre, listenin ilk sırasında 57,44 milyar dolarlık piyasa değeriyle ABD merkezli Delta Air Lines bulunuyor. Onu yine bir başka Amerikan devi olan United Airlines Holdings, 40,97 milyar dolarlık piyasa değeriyle takip ediyor. Listenin üçüncü sırasında ise 33,59 milyar dolarlık hacmiyle İrlanda merkezli Ryanair konumlandı.

PİYASA DEĞERİ SIRALAMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Havacılık şirketlerinin borsadaki hisse fiyatları ile dolaşımdaki hisse senetlerinin çarpılmasıyla hesaplanan piyasa değeri, markaların küresel çaptaki finansal gücünü ve yatırımcı güvenini gösteriyor. Finansal veri platformlarının aktardığına göre, bu tür sıralamalar şirketlerin uluslararası pazardaki rekabet kapasitesini doğrudan yansıtıyor. THY'nin de en değerli 20 şirket arasında değerlendirilmesi, markanın küresel pazardaki istikrarlı konumunu teyit ediyor.