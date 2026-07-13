Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kasaba Mahallesi, kendine has mikrokliması sayesinde Türkiye'nin en önemli kapya biberi üretim merkezlerinden biri konumunda bulunuyor. Haziran ayında toprakla buluşturulan fidelerin eylül ortasında başlayan hasat mesaisi, iklim şartlarının elverişli seyretmesi durumunda ertesi yılın nisan ayına kadar kesintisiz sürüyor.

Yaklaşık 4 bin dönümlük tarım arazisinde yetiştirilen bu üründen geçtiğimiz yıl toplam 280 bin ton rekolte elde edildi. Biyolojik mücadele yöntemleriyle kalıntısız olarak üretilen biberlerin yüzde 60'ından fazlası, yüksek kalite standartları arayan Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

RAF ÖMRÜNÜ UZATAN DOĞAL SİS ETKİSİ

Bölgedeki tarımsal faaliyetlerin başarısında yerel iklim koşulları büyük önem taşıyor. Üretici Nuri Öksüz'ün aktardığına göre, yöre halkının 'kör duman' olarak adlandırdığı doğal sis tabakası ürünün kalitesini doğrudan artırıyor. Gece saatlerinde başlayan ve ertesi gün öğle saatlerine kadar tarlaların üzerinde kalan bu nemli hava, biberin çiyden beslenmesini sağlıyor. Bu doğal döngü sonucunda daha iri, aromalı ve kalın kabuklu yetişen biberler, uzun raf ömrü sayesinde dış pazarda rekabet avantajı yakalıyor.

DEKAR BAŞINA NE KADAR VERİM ALINIYOR?

Bölgede mart ve haziran aylarında olmak üzere iki farklı dikim takvimi uygulanıyor. Bu stratejik planlama, yılın büyük bir bölümünde ihracat pazarının biber ihtiyacının karşılanmasına olanak tanıyor. Kasaba kapyasında dekar başına elde edilen verim 5 ile 10 ton arasında değişiklik gösteriyor. Üreticiler her 15-20 günde bir düzenli olarak hasat yaparak topladıkları ürünleri kalite sınıflandırmasına göre hallere sevk ediyor. İhracat ve iç piyasa dengesi, tüccarların anlık talepleri doğrultusunda şekilleniyor.