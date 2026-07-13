AEDAŞ'ın yayımladığı planlı kesinti programına göre çalışmalar farklı saat dilimlerinde gerçekleştirilecek. Kesintiler, yatırım ve bakım faaliyetlerinin güvenli şekilde tamamlanabilmesi amacıyla uygulanacak.

09.00 - 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak bölgeler

Büyükhasbahçe ve Cikcilli

Bakım çalışmaları kapsamında şu noktalar etkilenecek:

  • Büyükhasbahçe Mahallesi Keykubat Bulvarı
  • Cikcilli 107
  • Cikcilli Belediye
  • Cikcilli Mahallesi 309 Sokak
  • Cikcilli Mahallesi Uzunsırt Caddesi

Türkler Mahallesi

Yatırım çalışmaları nedeniyle:

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  • Türkler Akdeniz (Merkez)
  • Türkler Mahallesi Turek Caddesi
  • Türkler Mahallesi Türek Caddesi
  • Türkler Turek

Emişbeleni, Konaklı ve Toslak

Bakım çalışmaları kapsamında:

  • Emişbeleni Mahallesi Türkmen Sokak
  • Emişbeleni Türkmen
  • Konaklı Cömert
  • Konaklı Mahallesi Beyazıt Caddesi
  • Konaklı Mahallesi Fatih Caddesi
  • Konaklı Zaman
  • Toslak Dutluk
  • Toslak Ketenlik
  • Toslak Mahallesi Ketenlik Sokak
  • Toslak Mahallesi Sığırcılar Sokak

Kocaveliler, Fakırcalı ve Çamlıca

Yatırım çalışmaları nedeniyle:

  • Kocaveliler Çamlıca Mahallesi
  • Fakırcalı Kuzlatan
  • Fakırcalı Mahallesi Kuzlatan Sokak
  • Çamlıca
  • Çamlıca Mahallesi

Dere Mahallesi

Bakım çalışmaları kapsamında:

  • Dere Merkez 1
  • Dere Mahallesi Karakışla Sokak
  • Dere Mahallesi Çukuryurt Sokak
  • Dere Çukuryurt

Oba Mahallesi

Yatırım çalışmaları nedeniyle:

  • Oba Karakuşlar
  • Oba Mahallesi Karakuşlar Sokak
  • Oba Mahallesi Mevlüt Çavuşoğlu Caddesi
  • Oba Uğur

10.00 - 17.00 saatleri arasında kesinti yaşanacak

Bakım çalışmaları kapsamında merkez mahallelerde şu bölgeler elektrik alamayacak:

  • Kadıpaşa Atatürk
  • Saray Fevziler
  • Saray Mahallesi Başkent Sokak
  • Saray Mahallesi Fevziler Sokak
  • Saray Çangal
  • Şekerhane Kural
  • Şekerhane Lütfi Dizdaroğlu
  • Şekerhane Mahallesi Bostancı Pınarı Caddesi
  • Şekerhane Mahallesi Hacı Karanfil Sokak

13.00 - 18.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak

Bakım çalışmaları kapsamında:

  • Süleymanlar Mahallesi Orta Sokak
  • Dere Mahallesi Düzler

Saatlik kısa süreli elektrik kesintileri

AEDAŞ programına göre gün içerisinde aşağıdaki bölgelerde birer saatlik planlı kesintiler uygulanacak:

  • 08.30 - 09.30: Türkler Bilaller
  • 09.30 - 10.30: Türktaş Koca Musa, Türktaş Mahallesi Koca Musa Sokak, Türkler Mahallesi Akdeniz Bulvarı
  • 10.30 - 11.30: Konaklı Mahallesi Kanal Sokak, Menderes Caddesi, Payallar 14107, Payallar Menderes, Deveciler Sokak, Yunus Emre Sokak
  • 11.30 - 12.30: Yeniköy Mahallesi İnö Sokak, Payallar Mahallesi 14136 ve 14140 sokakları
  • 12.30 - 13.30: Toslak Mahallesi Uçanca Mevkii
  • 13.30 - 14.30: Konaklı Mahallesi Dutluk, Toslak Mahallesi Araplar Sokak
  • 14.30 - 15.30: Konaklı Mahallesi 100 Sokak
  • 15.00 - 16.00: Çıplaklı 3002 ve Çıplaklı Mahallesi 3006 Sokak
  • 16.00 - 17.00: Kargıcak Kaplanlar, Kocamanlar ve Kaplanlar Sokak
  • 17.00 - 18.00: Kargıcak 288., 289. sokaklar ile Altay Sokak

AEDAŞ, çalışmaların planlanan süreden önce tamamlanması halinde elektrik enerjisinin belirtilen saatlerden daha erken verilebileceğini, olumsuz hava koşulları veya teknik nedenlerle programda değişiklik yaşanabileceğini bildirdi.

Muhabir: Bircan Subaşı