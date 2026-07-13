AEDAŞ'ın yayımladığı planlı kesinti programına göre çalışmalar farklı saat dilimlerinde gerçekleştirilecek. Kesintiler, yatırım ve bakım faaliyetlerinin güvenli şekilde tamamlanabilmesi amacıyla uygulanacak.
09.00 - 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak bölgeler
Büyükhasbahçe ve Cikcilli
Bakım çalışmaları kapsamında şu noktalar etkilenecek:
- Büyükhasbahçe Mahallesi Keykubat Bulvarı
- Cikcilli 107
- Cikcilli Belediye
- Cikcilli Mahallesi 309 Sokak
- Cikcilli Mahallesi Uzunsırt Caddesi
Türkler Mahallesi
Yatırım çalışmaları nedeniyle:
- Türkler Akdeniz (Merkez)
- Türkler Mahallesi Turek Caddesi
- Türkler Mahallesi Türek Caddesi
- Türkler Turek
Emişbeleni, Konaklı ve Toslak
Bakım çalışmaları kapsamında:
- Emişbeleni Mahallesi Türkmen Sokak
- Emişbeleni Türkmen
- Konaklı Cömert
- Konaklı Mahallesi Beyazıt Caddesi
- Konaklı Mahallesi Fatih Caddesi
- Konaklı Zaman
- Toslak Dutluk
- Toslak Ketenlik
- Toslak Mahallesi Ketenlik Sokak
- Toslak Mahallesi Sığırcılar Sokak
Kocaveliler, Fakırcalı ve Çamlıca
Yatırım çalışmaları nedeniyle:
- Kocaveliler Çamlıca Mahallesi
- Fakırcalı Kuzlatan
- Fakırcalı Mahallesi Kuzlatan Sokak
- Çamlıca
- Çamlıca Mahallesi
Dere Mahallesi
Bakım çalışmaları kapsamında:
- Dere Merkez 1
- Dere Mahallesi Karakışla Sokak
- Dere Mahallesi Çukuryurt Sokak
- Dere Çukuryurt
Oba Mahallesi
Yatırım çalışmaları nedeniyle:
- Oba Karakuşlar
- Oba Mahallesi Karakuşlar Sokak
- Oba Mahallesi Mevlüt Çavuşoğlu Caddesi
- Oba Uğur
10.00 - 17.00 saatleri arasında kesinti yaşanacak
Bakım çalışmaları kapsamında merkez mahallelerde şu bölgeler elektrik alamayacak:
- Kadıpaşa Atatürk
- Saray Fevziler
- Saray Mahallesi Başkent Sokak
- Saray Mahallesi Fevziler Sokak
- Saray Çangal
- Şekerhane Kural
- Şekerhane Lütfi Dizdaroğlu
- Şekerhane Mahallesi Bostancı Pınarı Caddesi
- Şekerhane Mahallesi Hacı Karanfil Sokak
13.00 - 18.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak
Bakım çalışmaları kapsamında:
- Süleymanlar Mahallesi Orta Sokak
- Dere Mahallesi Düzler
Saatlik kısa süreli elektrik kesintileri
AEDAŞ programına göre gün içerisinde aşağıdaki bölgelerde birer saatlik planlı kesintiler uygulanacak:
- 08.30 - 09.30: Türkler Bilaller
- 09.30 - 10.30: Türktaş Koca Musa, Türktaş Mahallesi Koca Musa Sokak, Türkler Mahallesi Akdeniz Bulvarı
- 10.30 - 11.30: Konaklı Mahallesi Kanal Sokak, Menderes Caddesi, Payallar 14107, Payallar Menderes, Deveciler Sokak, Yunus Emre Sokak
- 11.30 - 12.30: Yeniköy Mahallesi İnö Sokak, Payallar Mahallesi 14136 ve 14140 sokakları
- 12.30 - 13.30: Toslak Mahallesi Uçanca Mevkii
- 13.30 - 14.30: Konaklı Mahallesi Dutluk, Toslak Mahallesi Araplar Sokak
- 14.30 - 15.30: Konaklı Mahallesi 100 Sokak
- 15.00 - 16.00: Çıplaklı 3002 ve Çıplaklı Mahallesi 3006 Sokak
- 16.00 - 17.00: Kargıcak Kaplanlar, Kocamanlar ve Kaplanlar Sokak
- 17.00 - 18.00: Kargıcak 288., 289. sokaklar ile Altay Sokak
AEDAŞ, çalışmaların planlanan süreden önce tamamlanması halinde elektrik enerjisinin belirtilen saatlerden daha erken verilebileceğini, olumsuz hava koşulları veya teknik nedenlerle programda değişiklik yaşanabileceğini bildirdi.