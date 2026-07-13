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AEDAŞ, çalışmaların planlanan süreden önce tamamlanması halinde elektrik enerjisinin belirtilen saatlerden daha erken verilebileceğini, olumsuz hava koşulları veya teknik nedenlerle programda değişiklik yaşanabileceğini bildirdi.

AEDAŞ programına göre gün içerisinde aşağıdaki bölgelerde birer saatlik planlı kesintiler uygulanacak:

Bakım çalışmaları kapsamında merkez mahallelerde şu bölgeler elektrik alamayacak:

Bakım çalışmaları kapsamında şu noktalar etkilenecek:

AEDAŞ'ın yayımladığı planlı kesinti programına göre çalışmalar farklı saat dilimlerinde gerçekleştirilecek. Kesintiler, yatırım ve bakım faaliyetlerinin güvenli şekilde tamamlanabilmesi amacıyla uygulanacak.

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