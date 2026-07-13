ALANYA'NIN en yoğun bölgelerinden birinde bulunan Uygun Center AVM'nin kapalı otoparkında tespit edilen imar, ruhsat ve yangın güvenliği eksikliklerinin giderilmesi için Alanya Belediyesi tarafından işletmeci firmaya yasal süre verildi. Belediye, eksikliklerin giderilmemesi halinde proje iptali ve ruhsatın iptaline kadar uzanabilecek yasal yaptırımların uygulanacağını bildirdi.

Alanya merkezinde uzun süredir hizmete açılamayan otoparkla ilgili yapılan incelemelerde, kapalı otopark alanının yaklaşık yarısının usulsüz şekilde depo olarak kiraya verildiği ve bu durumun onaylı projeye, imar planına ve ruhsat hükümlerine aykırılık oluşturduğu tespit edildi. Otopark olarak kullanılması gereken alanların farklı amaçlarla değerlendirilmesi nedeniyle hem mevzuata aykırı bir durum oluştu hem de yangın güvenliği açısından gerekli şartlar sağlanamadı.

Belediye, otoparkın yeniden onaylı projeye uygun hale getirilmesi, yangın güvenliği altyapısının tamamlanması ve itfaiye uygunluk raporunun alınabilmesi için gerekli tadilatların yapılmasını istedi. Çalışmalar kapsamında depo olarak kullanılan alanların yeniden otopark kullanımına dönüştürülmesi ve ilgili teknik eksikliklerin giderilmesi gerekiyor.

Belediye yetkilileri, işletmeci firmaya tanınan süre içerisinde tüm eksikliklerin giderilmesini isterken, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde proje iptali ve ruhsatın iptaline kadar uzanabilecek yasal işlemlerin kararlılıkla uygulanacağını ifade etti.

Kapalı otoparkın mevzuata uygun hale getirilerek hizmete açılmasıyla birlikte, Alanya şehir merkezindeki otopark yetersizliğinin ve buna bağlı trafik yoğunluğunun önemli ölçüde azalması bekleniyor. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi