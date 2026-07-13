Olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Karabey köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1 Temmuz'da kiraz yedikten kısa süre sonra rahatsızlanan 63 yaşındaki Ahmet Derin ile eşi Rahime Derin fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olan çift yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınırken, Ahmet Derin 3 Temmuz'da hayatını kaybetti. Yaklaşık 11 gündür Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veren Rahime Derin de doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Tarım ilacı ihtimali araştırılıyor

Soruşturma kapsamında, çiftin kiraz yediği ağacın bulunduğu bölgede yaklaşık 15 gün önce tarım ilacı uygulandığı iddiası incelemeye alındı. Yetkililer, çiftin rahatsızlanmasına bu durumun neden olmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Ağaçtan numune alındı

Olayın aydınlatılması için kiraz ağacından örnekler alınarak laboratuvar incelemesine gönderildi. Yapılacak analizlerde meyvelerde tarım ilacı kalıntısı bulunup bulunmadığı belirlenecek.

Yetkililer, kesin ölüm nedeninin yapılacak adli ve laboratuvar incelemelerinin ardından netleşeceğini belirtirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.