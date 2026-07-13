Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, Türkiye ve Avrupa ülkeleri arasındaki geri dönüşüm teşvik politikalarındaki uçurumu göstermek amacıyla finansal bir deneye imza attı. Sözcü gazetesinin aktardığına göre, topladığı pet şişeleri yurt dışındaki depozito otomatlarına iade eden akademisyen, tüm seyahat masraflarını karşılamasının ardından net kazanç sağladı.

Deneyin finansal dökümü, iki bölge arasındaki fiyatlandırma farkını somut verilerle ortaya koydu. Özkara, Avrupa seyahati kapsamındaki gidiş-dönüş uçak biletine 6.000 TL, yurt dışı çıkış harcına ise 1.250 TL ödedi. Yanında götürdüğü 1.000 adet pet şişeyi Avrupa'daki makinelere tanesi 0.25 cent üzerinden iade eden akademisyen, bu işlemden toplam 13.400 TL gelir elde ettiğini bildirdi.

TÜRKİYE VE AVRUPA ARASINDAKİ FARK NE KADAR?

Akademisyenin yaptığı hesaplamalara göre, aynı miktardaki bin adet pet şişenin Türkiye'deki otomatlara verilmesi durumunda elde edilecek gelir sadece 1.000 TL seviyesinde kalacaktı. Toplam 13.400 TL'lik gelirden, ulaşım ve yasal harç giderleri ile şişelerin 1.000 liralık maliyeti düşüldüğünde, işlemin sonucunda 6.150 TL net kâr elde edildi.

AVRUPA'DAKİ DEPOZİTO SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan depozito iade sistemleri, ambalaj atıklarının toplanmasında yüksek maddi teşvikler sunuyor. Tüketiciler, içecekleri satın alırken ödedikleri ek bedeli, boş şişeleri marketlerdeki otomatlara iade ederek geri alabiliyor. Türkiye'de uygulanan teşvik bedellerinin Avrupa standartlarının oldukça altında kalması, geri dönüşüm oranlarının artırılması konusundaki yapısal eksiklikleri yeniden gündeme getiriyor.