Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, Güney Kore uzaktan çalışan yabancı ülke vatandaşlarına yönelik Workation (F-1-D) vizesi uygulamasını resmen kalıcı hale getirdi. Ocak 2024 ile Mayıs 2026 tarihleri arasında pilot olarak uygulanan sistem, Türkiye'den başvuru yapacak uzaktan çalışanlar için de geçerli olacak. Söz konusu düzenleme, başvuru koşullarındaki esnemelerle dikkat çekiyor.

GELİR ŞARTI YARIYA İNDİRİLDİ

Yeni vize kuralları kapsamında, 18-34 yaş aralığındaki genç profesyoneller ile başkent Seul dışında yaşamayı kabul edenler için gelir beklentisi önemli ölçüde düşürüldü. Pilot uygulamada adayların yıllık yaklaşık 66 bin 150 dolar (100 milyon won) gelir beyan etmesi gerekiyordu. Yapılan değişiklikle birlikte, belirtilen kategorilerdeki kişilerin yıllık ortalama 34 bin 650 dolar gelire sahip olmaları yeterli sayılacak.

İKAMET SÜRESİ ÜÇ YILA UZATILDI

Workation vizesi ile ülkede kalış süresinde de artışa gidildi. Önceki uygulamada en fazla iki yıl olan yasal ikamet süresi, yeni düzenlemeyle üç yıla çıkarıldı. Güney Kore Adalet Bakanı Jung Sung-ho, bu adımla küresel çapta nitelikli ve yaratıcı profesyonelleri ülkeye çekmeyi hedeflediklerini açıkladı. Bakan, yüksek vasıflı yabancıların uzun vadeli ikametini destekleyecek yeni modeller üzerinde çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

DİJİTAL GÖÇEBELER İÇİN SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Uygulamaya alınan vize türü, başvuru sahiplerinin Güney Kore merkezli bir şirkette istihdam edilmesini zorunlu tutmuyor. Bu durum, Türkiye'de veya farklı bir ülkede kurulu şirketlerde çalışan kişilerin, uzaktan çalışma modeliyle mevcut işlerini sürdürürken Güney Kore'de yasal olarak yaşamasına olanak tanıyor. Güncel verilere göre, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyesi 38 ülkenin 8'inden fazlası nitelikli iş gücünü çekmek için benzer dijital göçebe vizesi programları yürütüyor.