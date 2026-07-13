ABD'nin Nebraska eyaletine bağlı Curtis şehri, azalan nüfusunu yeniden artırmak ve yerel ekonomiyi canlandırmak için dikkat çeken bir teşvik programı başlattı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, Medicine Valley Ekonomik Kalkınma Kurulu tarafından yürütülen proje kapsamında, bölgeye yerleşip müstakil ev inşa etmeyi taahhüt edenlere ücretsiz arsa tahsis ediliyor.

Dünya genelinde artan konut ve yaşam maliyetleri, insanları daha ekonomik yerleşim alternatifleri aramaya yöneltiyor. Curtis yerel yönetimi de bu durumu avantaja çevirerek, özellikle uzaktan çalışan profesyonelleri ve okul çağında çocuğu olan aileleri hedefleyen bir kampanya yürütüyor. Program, arsa maliyetini sıfıra indirerek toplam konut edinme harcamalarını düşürmeyi amaçlıyor.

BEDAVA ARSA İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Teşvikten yararlanmak isteyen adayların belirli kriterleri yerine getirmesi zorunlu tutuluyor. Başvuru sahiplerinin, inşaat maliyetlerini karşılayabilecek finansal güce sahip olduklarını resmi gelir veya birikim belgeleriyle kanıtlamaları isteniyor. Ayrıca, inşa edilecek müstakil konut projesinin yerel imar müdürlüğünden onay alması ve kişilerin şehir sınırları içerisinde kalıcı olarak yaşayacaklarına dair taahhütname imzalamaları gerekiyor. Şehirde faaliyet gösteren Medicine Valley Devlet Okulları, yeni gelen ailelerin çocukları için lise mezuniyetine kadar ücretsiz eğitim imkanı sunuyor.

KIRSAL BÖLGELER NEDEN BU TÜR TEŞVİKLER VERİYOR?

Amerika Birleşik Devletleri'nin iç kesimlerinde yer alan pek çok küçük yerleşim yeri, genç nüfusun büyük şehirlere göç etmesi nedeniyle demografik daralma yaşıyor. Bu tür bedelsiz arsa veya nakit destek programları, azalan iş gücünü telafi etmek ve yerel ticareti canlı tutmak için stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Uzaktan çalışma modelinin küresel çapta yaygınlaşması, kırsal bölgelerin bu yerel kalkınma planlarını daha uygulanabilir hale getiriyor.

Başvuru süreci, adayların doğrudan Medicine Valley Ekonomik Kalkınma Kurulu ile iletişime geçerek resmi formları doldurmasıyla başlıyor. Yerel konsey, teslim edilen belgelerin ardından sunulan projeleri ve aile profillerini titizlikle inceleyerek onay sürecini tamamlıyor. Program, kırsal yaşamı tercih edenlere ekonomik bir başlangıç fırsatı sunarken, belediye ekonomisine de uzun vadeli katkı sağlamayı güvence altına alıyor.