Bilader, öndürn beerde benim bi abbab deggeldi. Oğlanı evermiş. "Davetiye yollaadım adamların çoğu düğüne gelmedi. Engi işe baya bi canım sıkıldı" dedi. Ben de "Bilader hindi Allah için konuşalım. Sen ölü bilmessin, diri bilmessin, düğüne gedmessin, engi iş normel" dedim. İramedli bobam "Varışa göre olur geliş, ona göre olur taranaya bulgur salış" derdi dedim. "Herkez serdii posda oturur" dedim. Abbab hööle bi düşündü, "Haglısın bilader" dedi. Haggatan hindi hööle bakıyom da, bizim Alanya'da engile cenaze bilmeyen, düğün bilmeyen adam kakılı. İramedli Aağbacaaan Amat Emmi'nin cenazesini hatıllayom, İramedliyi Mamıdseedi'ye yatağladılardı. Arabanın bi ucu Begdeş'deedi, bi ucu Mamıseedi'nin Teggeöö'ndedi. İramedli ööle zengin biri deelidi. Dövled Hasdanesi'nin sıhıyasıdı. Emme lekin her köyden, her mahalleden birinin ya innesini vuruvermiştir, ya dişini çekivermiştir, veyahud Dövled Hasdanesi'ne gelene yardım edivermiştir. İramedlinin köylerde biliini kesdii biseel adam var. Engi bilig kesmeden bile 5 guruş para almazmış. Oolu Hasan annadıverdidi. Köyün birine moturula bilig kesmeye gedmişler, İramedli para almayınsıra bilig kesdigleri evlerden birer tovug, foraz hediye etmişlerimiş. Engi tovugları, forazları da moturun selesine pekidmişler, tovuula forazın birkisi de yolda fartadanag uçmuş gedmişimiş. Ölüye, diriyi ihmal edmeelim. "Çağrılan yere gedelim, çağrılmayan yerde de görünmeelim."

Benden bönlüğ bu gadar. Hadi galın sağlıcaala.