Antalya Alanya’nın Saburlar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 88 yaşındaki Ali Erdoğan yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre Erdoğan, evinde ilaçlarını kullandığı sırada aniden rahatsızlandı ve yere düştü. Durumu fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrolde Ali Erdoğan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yakınlarının verdiği bilgiye göre Erdoğan’ın tansiyon, şeker ve kalp rahatsızlıkları bulunuyordu.

Olayın kesin nedeninin belirlenmesi için ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı.