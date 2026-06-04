ALKÜ gurur günü olan ve her yıl düzenlenen Akademik Atama, Yükseltme ve Ödül Töreni bu yıl da büyük bir coşku ve gururla düzenlendi. Rektörlük Binası Alev Alatlı Konferans Salonu’nda düzenlenen törene, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer, Alanya Belediye Başkan Danışmanı Sadık Dizdaroğlu, Alanya Jandarma Komutanı Yarbay Hüseyin Direk, ALKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Işık Bayraktar, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz, dekanlar, MYO müdürleri, akademisyenler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve üniversitenin 10 yıllık gelişim serüvenini anlatan tanıtım filmiyle başlayan tören, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı akademisyenlerinden Öğr. Gör. Natalia Barısh’ın hazırladığı müzik dinletisiyle devam etti.

KILIÇ: KALICI OLAN YETİŞTİRDİĞİNİZ ÖĞRENCİLER VE BIRAKTIĞINIZ İZDİR

Törende konuşan ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, sözlerine geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden üniversite öğrencilerini anarak başladı. Kanser nedeniyle vefat eden yüksek lisans öğrencisi Onur Erçin ve trafik kazasında hayatını kaybeden Zehra Eyiol’na Allah’tan rahmet dileyen Kılıç, aynı kazada yaralanan öğrencilere de acil şifalar iletti. Konuşmasında üniversitenin 11 yıllık tarihsel sürecine vurgu yapan Prof. Dr. Mehmet Kılıç, “2026 yılı üniversitemiz adına anlamlı bir kilometre taşı. Henüz asırlık bir çınar olmasak da ilk günkü heyecanımızı koruyarak sağlam temeller üzerinde yükselen bir bilim yuvası haline geldik. Geride bıraktığımız 11 yıl kararlılığın, özverinin ve ortak hedeflerin başarı hikayesidir.” dedi. Üniversitenin akademik gücünün her geçen gün arttığını belirten Kılıç, tören kapsamında 19 akademisyenin profesörlük, 13 akademisyenin doçentlik ve 47 akademisyenin doktor öğretim üyeliği kadrosuna yükselmesini gururla kutladıklarını ifade etti. Ayrıca akademik başarılarıyla uluslararası tanınırlığa katkı sunan 18 akademisyene başarı ödülü verileceğini ve emekli olan 3 kıymetli hocaya şükran borçlu olduklarını dile getiren Prof. Dr. Kılıç, akademik ünvanların birer başlangıç olduğunu hatırlatan Kılıç, “Asıl kalıcı olan ardınızda bıraktığınız iz, yetiştirdiğiniz öğrenci ve sunduğunuz katkılardır.” diyerek tüm akademisyenleri tebrik etti.

ALKÜ’LÜ AKADEMİSYENLER GURUR GÜNÜNÜ YAŞADI

Törende geniş kapsamlı ödül ve belge takdimi konuşmaların ardından program, emekli öğretim üyelerine teşekkür belgelerinin verilmesiyle devam etti. Rektör Türkdoğan ve protokol üyeleri tarafından üniversiteyi yurt dışında en az bir yıl başarıyla temsil eden akademisyenlerin yanı sıra; tıp, mühendislik, eğitim ve sosyal bilimler gibi farklı temel alanlarda başarı sıralamasına giren akademisyenlere ödülleri takdim edildi. Tören, profesörlük, doçentlik ve doktor öğretim üyeliği kadrolarına atanan akademisyenlerin aileleriyle birlikte sahneye çıkarak binişlerini giymesiyle büyük bir gurur yaşandı. Program, tüm akademisyenlerin katıldığı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: ALKÜ BÜLTEN