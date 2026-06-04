İLETİŞİM ve Tasarımı Bölümü ile Çizgi Film ve Animasyon Bölümü, ortaklaşa düzenledikleri ‘Dış Paydaşlar Toplantısı’nda sektörün önde gelen temsilcilerini ağırladı. Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer’in de bizzat katılım gösterdiği toplantıda, üniversite-sektör entegrasyonu adına kritik kararlar alındı. Üniversite ve sektör arasındaki bağları güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen toplantıda; müfredat güncellemeleri, ortak projeler, staj imkanları ve öğrencilerin kariyer yolculuklarına yönelik stratejik adımlar masaya yatırıldı.

‘SEKTÖRÜN DEĞERLİ TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİK’

Toplantıya katılarak üniversitenin vizyonunu paylaşan Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer, teorik eğitimin sektör pratikleriyle desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Rekör Sağer, toplantıya dair verdiği demeçte şu ifadelere yer verdi: “İletişim ve Tasarımı Bölümü ve Çizgi Film ve Animasyon Bölümü’nün ortak düzenlediği ‘Dış Paydaşlar Toplantısı’nda sektörün değerli temsilcileriyle bir araya geldik. Üniversite-sektör iş birliğini sadece bir söylem olmaktan çıkarıp, müfredatımıza, projelerimize ve en önemlisi öğrencilerimizin kariyer yolculuklarına yansıtmayı hedefliyoruz. Eğitimde kalite standartlarımızı en üst seviyeye taşımak ve öğrencilerimizi sektöre tam donanımlı profesyoneller olarak yetiştirmek adına kıymetli fikirleriyle bizlere katkı sunan tüm dış paydaşlarımıza ve sürece emek veren değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum.”

EĞİTİMDE KALİTE STANDARTLARI EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARILACAK

Toplantı kapsamında, hızla değişen medya, iletişim ve animasyon sektörlerinin güncel ihtiyaçları analiz edilerek, Alanya Üniversitesi bünyesindeki eğitim-öğretim süreçlerinin bu dinamiklere göre nasıl optimize edileceği tartışıldı. Katılımcı sektör temsilcileri, öğrencilerin mezuniyet sonrasında istihdam edilebilirliklerini artıracak öneriler sunarken, üniversite akademisyenleri de yeni eğitim-öğretim döneminde bu vizyonu müfredata entegre etme kararlılığını vurguladı.

Kaynak: Alanya Üniversitesi BÜLTEN