Alanya gece hayatının gözde eğlence merkezlerinden Illusion Next Level, geçtiğimiz günlerde elektronik müzik dünyasının sevilen isimleri Arem Özgüç ve Arman Aydın’ı ağırladı. Elektronik müzik ve Türkçe pop/rap prodüksiyonlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü DJ ve prodüktör ikilisi, performanslarıyla eğlence severlere unutulmaz bir gece yaşattı

SAHNEYE çıktıkları andan itibaren enerjiyi zirveye taşıyan Arem Özgüç ve Arman Aydın, sevilen remixleri ve hit parçalarıyla mekanı dolduran yüzlerce müzik tutkununu adeta müziğin ritmine kaptırdı. Özellikle Türkçe pop ve rap müziğin en sevilen eserlerine getirdikleri elektronik dokunuşlar büyük beğeni topladı. İkili, yıllardır imza attıkları başarılı projeler ve yüksek tempolu sahne performanslarıyla tanınıyor. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden etkinlikte ışık şovları, görsel efektler ve güçlü sahne enerjisi dikkat çekti. Yerli ve yabancı tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda eğlence bir an olsun durmadı. Katılımcılar, ünlü ikilinin seslendirdiği parçalar eşliğinde sabahın ilk saatlerine kadar dans ederek keyifli anlar yaşadı.

Yaz sezonuna hızlı bir giriş yapan Illusion Next Level, ulusal ve uluslararası birçok sanatçı ile düzenlediği etkinliklerle Alanya'nın eğlence hayatına yön vermeye devam ediyor. (Mehmet TUNÇ)