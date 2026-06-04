Antalya’da deniz ve kıyı kirliliğini azaltmak amacıyla başlatılan Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. Antalya Valiliği’nin koordinasyonunda yürütülen çalışma doğrultusunda, Lara, Belek, Çamyuva ve Beach Park plajlarında sigara kullanımı yasaklanacak. Uygulama, özellikle sahillerde biriken sigara izmaritlerinin çevreye verdiği zararı azaltmayı amaçlıyor.

ALANYA’DA DURUM NE?

Şu an için Alanya’daki halk plajları veya turizm plajları için resmi olarak açıklanmış bir sigara yasağı bulunmuyor. Ancak Antalya Valiliği tarafından yürütülen Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında yapılan değerlendirme toplantılarında “dumansız sahil uygulaması” da gündeme gelen başlıklar arasında yer aldı.

Bu nedenle çevre düzenlemelerinin ilerleyen dönemde Antalya’nın diğer kıyı ilçelerine yayılması ihtimali bulunuyor. Alanya Kaymakamlığı veya ilgili belediyelerden henüz bu konuda yeni bir karar açıklanmadı.

İZMARİT KİRLİLİĞİ HEDEFTE

Valilik tarafından yürütülen çalışmalarda deniz yüzeyi temizliği, kıyı koruma önlemleri, geri dönüşüm uygulamaları ve çevre farkındalığı projeleri ön plana çıkıyor. Özellikle sahillere bırakılan sigara izmaritlerinin denize karışarak ekosisteme zarar vermesi nedeniyle plajlarda yeni önlemler alınması planlanıyor.

COP31 ÖNCESİ ÇEVRE HAMLESİ

Antalya, bu yıl düzenlenecek COP31 hazırlıkları kapsamında çevre projelerine ağırlık veriyor. Antalya Valisi Hulusi Şahin daha önce yaptığı açıklamada, 640 kilometrelik sahil şeridinin korunması ve temiz tutulmasının hedeflendiğini belirtmişti. Bu kapsamda “dumansız sahil” uygulaması da çevre stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

AVRUPA’DA DA YAYGINLAŞIYOR

Son yıllarda Fransa, İspanya ve İtalya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde plajlarda sigara kullanımına yönelik kısıtlamalar uygulanıyor. Antalya’da başlayan uygulama da Türkiye’de sahil odaklı çevre politikaları açısından dikkat çeken ilk adımlardan biri olarak görülüyor.