Alanya 5 Asliye Ceza Mahkemesinde dün görülen karar duruşmasında tutuklu yargılanan sanık Zekeriya B. Alanya Cezaevi Jandarma Görevlilerince salonda hazır edildi. Duruşmaya Sanık avukatı katıldı

MAHKEMEDE PİŞMANIM DEDİ

Duruşmada Mahkeme Başkanınca tutuklu sanık Zekeriya B. verdiği ifadesinde Devletini Polisi sevdiğini korkutmak amacıyla yapmadığını pişman olduğun söyledi.

TEHDİT VE KORKU YARATMAKTAN CEZALANDIRILDI

Alanya 5 Asliye Ceza Mahkemesi heyeti tutuklu sanık Zekeriya B. ‘’Sosyal Medyada okul baskını tehdidi içeren paylaşımda Halkı Korku ve Panik Yaratma suçundan ‘’ 5 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Sanık Zekeriya B. tutuklu bulunduğu Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Alanya'da, 17 Nisan 2026 Tarihinde okul saldırılarının ardından sosyal medyada okul baskını tehdidi içeren paylaşım yapan Zekeriya B. (19), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Tutuklanmam çıkmadan önce Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni basa cam bilginize" ifadelerinin yer alması üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ile Mahmutlar Jandarma Karakolu ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmada, paylaşımın sahibi olduğu belirlenen Zekeriya B. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Zekeriya B, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh ceza mahkemesince tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildi. Mehmet AL

Muhabir: Mehmet AL