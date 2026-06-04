Öğretmenleri eşliğinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, hazırladıkları pankartlarla çevre duyarlılığı mesajları verirken sahil boyunca atıkları toplayarak temiz bir çevre için örnek oldu. Etkinlik kapsamında öğrenciler, doğanın korunması, çevre temizliği ve geri dönüşümün önemi hakkında bilgilendirildi. Toplanan atıklar türlerine göre ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırıldı. Öğrenciler hem teorik bilgi edindi hem de çevreye karşı sorumluluklarını uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu.

‘DAHA TEMİZ BİR DÜNYA BIRAKMAK İÇİN’

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Deniz ve Doğa Okulları İngilizce Öğretmeni Ceyda Tuzcu, Dünya Çevre Günü'nün önemine dikkat çekerek, “Bugün öğrencilerimizle birlikte 5 Haziran Dünya Çevre Günü için kısa bir yürüyüş gerçekleştirdik. Hazırladığımız pankartlarla halkımıza çevre bilinci konusunda mesajlar verdik. Ardından öğrencilerimizi bilinçlendirmek ve daha temiz bir dünya bırakmak amacıyla sahilde çevre temizliği yapacağız. Öğrencilerimizin Dünya Çevre Günü bilincine ulaşması için çeşitli pankartlar hazırladık. Eğlendik, öğrendik ve çok güzel bir süreç geçirdik” dedi.

“ÇEVRE BİLİNCİ ERKEN YAŞLARDA KAZANDIRILMALI”

Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine vurgu yapılarak, “Çocuklarımızın doğaya saygılı, çevresine duyarlı bireyler olarak yetişmesi en önemli hedeflerimizden biridir. Dünya Çevre Günü kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikle öğrencilerimizin çevre sorumluluğunu yaşayarak öğrenmelerini amaçladık” ifadelerine yer verildi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi