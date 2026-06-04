Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ve 2026 yılı faaliyet programında yer alan Yamaç Paraşütü Hedef Milli Takım Kampı, 1-4 Haziran tarihleri arasında Alanya’da gerçekleştiriliyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen milli sporcuların katıldığı kamp, hem sporcuların performans gelişimine katkı sağlıyor hem de Alanya’nın hava sporlarındaki güçlü konumunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Milli takım sporcuları, kamp boyunca hedef iniş branşında teknik becerilerini geliştirmek amacıyla yoğun bir antrenman programına tabi tutuluyor. Çalışmalar, Milli Takım Antrenörü Osman Samed Uyaroğlu koordinasyonunda yürütülürken sporcuların ulusal ve uluslararası yarışmalara en iyi şekilde hazırlanması hedefleniyor.

HEDEF İNİŞ BRANŞINDA YOĞUN HAZIRLIK

Yamaç paraşütünün en fazla hassasiyet gerektiren disiplinlerinden biri olan hedef iniş branşında sporcular, belirlenen noktaya en doğru ve kontrollü şekilde iniş yapabilmek için çeşitli uygulamalı çalışmalar gerçekleştiriyor. Kamp süresince yapılan eğitimlerde rüzgar analizi, uçuş planlaması, iniş teknikleri ve yarışma stratejileri üzerinde duruluyor.

Antrenmanlarda sporcuların bireysel performansları değerlendirilirken, teknik ekip tarafından yapılan analizlerle eksik görülen noktalar üzerinde de çalışmalar yürütülüyor. Böylece milli takım sporcularının uluslararası arenada daha başarılı sonuçlar elde etmesi amaçlanıyor.

FEDERASYON YÖNETİMİ DE KAMPI TAKİP EDİYOR

Kamp çalışmalarına Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkan Vekili Hayati Kısacık, Genel Sekreter Ferdi Doğan ve Spor Uzmanı Halit İnan da katılarak çalışmaları yerinde takip ediyor. Federasyon yetkilileri, sporcular ve teknik heyetle bir araya gelerek kamp süreci hakkında değerlendirmelerde bulunuyor.

Yetkililer, milli takım kampının yalnızca sportif başarı açısından değil, hava sporlarının gelişimi ve genç sporcuların bu branşa yönlendirilmesi açısından da önemli olduğunu belirtiyor.

ALANYA HAVA SPORLARINDA ÖNEMLİ MERKEZLERDEN BİRİ

Doğal coğrafi yapısı, yılın büyük bölümünde elverişli hava koşullarına sahip olması ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilmesi sayesinde Alanya, Türkiye'nin hava sporları merkezleri arasında gösteriliyor. Özellikle yamaç paraşütü sporunda yerli ve yabancı sporcuların tercih ettiği destinasyonlardan biri olan ilçe, her yıl çok sayıda organizasyona ev sahipliği yapıyor.

Milli takım kampının Alanya’da düzenlenmesi, ilçenin hava sporları turizmine de katkı sunuyor. Sporcular ve teknik ekiplerin bölgedeki faaliyetleri, hem spor turizminin gelişmesine hem de Alanya’nın ulusal ve uluslararası tanıtımına destek sağlıyor.

ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARIN HAZIRLIĞI YAPILIYOR

Kamp kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların temel amacı, milli sporcuların önümüzdeki dönemde düzenlenecek ulusal şampiyonalar ile uluslararası yarışmalara en iyi şekilde hazırlanmasını sağlamak. Teknik ekip, sporcuların fiziksel ve mental hazırlık süreçlerini yakından takip ederek performanslarını üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Alanya’da devam eden kampın sonunda sporcuların elde ettiği veriler değerlendirilerek milli takımın gelecek organizasyonlardaki yol haritası da şekillendirilecek. (Mehmet Tunç)