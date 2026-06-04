Prof. Dr. Keşkek, diyabet hastalarının yaz dönemini sağlıklı geçirebilmeleri için sıcak çarpması, sıvı kaybı ve kan şekeri düzensizliklerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Aşırı sıcakların vücutta sıvı ve elektrolit kaybını artırdığına dikkat çeken Prof. Dr. Keşkek, “Terlemeyle gelişen sıvı kaybı diyabet hastalarında kan şekeri seviyelerinde dalgalanmalara yol açabilir. Özellikle kontrolsüz kan şekeri durumunda artan idrar çıkışıyla birlikte ciddi sıvı kaybı gelişebilir. Bu durum tansiyon düşüklüğü, böbrek fonksiyonlarında bozulma, halsizlik ve bilinç değişiklikleri gibi önemli sağlık sorunlarına neden olabilir” dedi. Yaşlı bireyler, insülin kullanan hastalar, kalp ve böbrek hastalığı bulunan kişiler ile yalnız yaşayan diyabet hastalarının sıcak havalarda daha yüksek risk altında olduğunu ifade eden Prof. Dr. Keşkek, bu kişilerin sıvı tüketimi ve kan şekeri takibi konusunda daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. Yüksek sıcaklıkların diyabet ilaçlarını da etkileyebileceğini belirten Prof. Dr. Keşkek, “Özellikle insülinin uygun koşullarda saklanması hayati önem taşımaktadır. İnsülinin doğrudan güneş ışığına veya aşırı sıcak ortamlara maruz kalması etkinliğini azaltabilir. Bu nedenle önerilen sıcaklık aralıklarında muhafaza edilmelidir. Yaz aylarında ilaçların uzun süre araç içerisinde bırakılması ciddi risk oluşturabilir” diye konuştu.

‘DİYABET HASTALARI YAZ AYLARINDA BESLENMEYE DİKKAT ETMELİ’

Sıcak havalarda beslenme düzeninin yeniden planlanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Keşkek, “Ağır, yağlı ve yüksek kalorili öğünler yerine sebze ağırlıklı, dengeli ve hafif beslenme tercih edilmelidir. Şekerli ve gazlı içecekler kan şekeri kontrolünü bozabilir. Susamayı beklemeden düzenli aralıklarla su tüketilmelidir. Özellikle sıcak havalarda günlük sıvı ihtiyacı belirgin şekilde artmaktadır. Çay, kahve ve aşırı kafeinli içecekler ise bazı bireylerde sıvı kaybını artırabilir” ifadelerini kullandı. Egzersizin tamamen bırakılmaması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Keşkek, özellikle öğle saatlerinde ağır spor yapılmaması gerektiğini, yürüyüş için sabah erken ya da akşam serin saatlerin tercih edilmesini tavsiye etti. Diyabet hastalarının sıcak havalarda; baş dönmesi, aşırı halsizlik, çarpıntı, yoğun susuzluk hissi ve bilinç bulanıklığı gibi belirtilerde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Şakir Özgür Keşkek, “Diyabet yalnızca kan şekeri yüksekliğiyle sınırlı bir hastalık değildir. Özellikle yaz aylarında çevresel faktörlerin metabolik dengeyi ciddi şekilde etkileyebilmektedir. Düzenli hekim kontrolü, uygun ilaç kullanımı, yeterli sıvı alımı ve yaşam tarzı düzenlemelerinin diyabet yönetiminde büyük önem taşımaktadır.” diye konuştu.

Kaynak: Alanya EAH/BÜLTEN