​Bugün köşemi, uzun zamandır binmediğim ve geçtiğimiz günlerde bizzat bindiğim o Alanya otobüslerinde yaşadığım derin bir şok ve ardından gelen haklı bir isyanla açıyorum. Biliyorsunuz, geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda İstanbul’daydım. Metrosundan Marmaray’ına, vapurundan otobüsüne kadar her yer ücretsizdi. Milyonlarca insan bayramlaştı, gezdi, tozdu; devletin ve belediyenin sosyal devlet anlayışını hissetti.

​Peki, Alanya’da durum ne? Alanya’da bayram seyran dinlemeden cüzdanlar boşaltılmaya devam ediyor. Son dört aydır otobüse binmemiştim; bindiğimde gözlerime inanamadım. Nakit ödersen tam 60 lira! Kartla ödersen 50 lira!

​Şimdi gelin, basit bir matematik yapalım. Akıl var, mantık var. Bir gidiş, bir dönüş kartsız binen bir kişi için tam 120 lira. Bitmedi... Dört kişilik bir aileyi düşünün; karı-koca ve iki çocuk. Çarşıya gitmek isteseler sadece gidişleri 240 lira. Dönüşleri de 240 lira... Toplamda 480 lira! Sadece bir kere evden çıkıp merkeze gitmenin maliyeti neredeyse yarım milyar eski parayla! Korkunç rakamlar dönüyor, farkında mısınız? İnsanlar bu paralarla neye elini sürecek?

​Soruyorum sizlere: Bu nasıl bir düzendir? Bu nasıl bir yaşam savaşıdır? Siz neyin hayalini kuruyorsunuz?

​Ülkemizde emeklinin aldığı para belli, 20 bin lira. Bu asgari ücretin bile altındaki rakamla insanlar kira mı ödesin, elektrik su faturasını mı yatırsın, mutfak masrafını mı karşılasın, yoksa işe, hastaneye gitmek için bu fahiş otobüs paralarını mı bayılsın? Hele o öğrencilerimiz... Geleceğimiz dediğimiz o gençler bu paralarla nasıl okula, kütüphaneye gitsin? Dünyanın başka hiçbir yerinde yerel halkın bu kadar ezildiği, belediye otobüsü fiyatının 60 lirayı bulduğu bir yer daha var mıdır, şüpheliyim. Resmen yerin dibindeyiz!

​Şimdi yetkililer çıkıp diyecek ki: "Efendim, Alanya’daki otobüsler şahıslara, esnafa ait. İstanbul’daki gibi belediyenin öz malı değil."

​Yahu tamam, otobüsler esnafın olabilir ama bu esnafın üst kuruluşu, bu şehrin bir belediyesi, bir denetim mekanizması yok mu? Madem bu şehrin bir belediyesi var, o zaman bu halk o belediyenin imkanlarından faydalanabilmeli! İller arasında, vatandaşlar arasında böyle bir çifte standart uygulanmamalı. Belediye bu konuda neden elini taşın altına koymuyor? Niçin bayram boyu "Ben vatandaşımı koruyacağım, esnafın da mazot desteğini belediye bütçesinden karşılayacağım, bayramda ücretsiz taşıyacaksınız" diyemiyor?

​Hadi diyelim ki belediye bunu yapamıyor, bütçe ayıramıyor; o zaman madem bu toplu taşımalar tamamen özel sektörün elinde, fiyatları aşağı çeksinler! Vatandaşın sırtına bu kadar fahiş yük bindirilmesine göz yumulmasın. Bu halkçı ve sosyal belediyecilik özelliği Alanya halkına çok mu görülüyor? İstanbul’daki vatandaş bu ülkenin vatandaşı da, Alanya’da yaşayan, vergisini veren insan üvey evlat mı? Neden bu çifte standart?

​Bu feryat, geçim derdinde olan Alanya halkının, asgari ücretlinin, emeklinin ve öğrencinin feryadıdır. Umarım bu ülkeyi ve bu şehri yöneten yetkililer, karar mercileri bu haklı isyanı dikkate alır. Umarım önümüzdeki bayramlarda Alanya halkı da tıpkı büyükşehirlerdeki gibi otobüslere ücretsiz biner ve bu adaletsizlik son bulur.

​Çünkü bu millet, bu pahalılığı da bu çifte standardı da hak etmiyor!