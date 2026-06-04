Alanya’da uzun süredir gündemde olan ikamet izni başvurularına ilişkin “İkamete kapalı mahalleler” uygulamasında yeni bir gelişme yaşandı.

AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Uzun süredir yoğun bir şekilde takip ettiğimiz ve Alanya’mızın en önemli sorunlarından biri haline gelen ikamet izni konusuyla ilgili sevindirici bir gelişmeyi kamuoyumuzla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bilindiği üzere, ikamete kapalı mahalleler uygulaması nedeniyle özellikle Mahmutlar, Kestel Avsallar ve Kargıcak başta olmak üzere birçok mahallemizde yabancı uyruklu vatandaşlarımızın ikamet izni başvuruları sistem üzerinden alınamamakta, bu durum hem vatandaşlarımızı hem de şehrimizin ekonomik ve sosyal hayatını olumsuz etkilemekteydi.

AK Parti teşkilatlarımızın, ilgili kurumlarımızın ve milletvekillerimizin girişimleri sonucunda yürütülen çalışmalar neticesinde, bugün itibarıyla daha önce sistem üzerinden başvuruya kapalı olan mahallelerimiz için ikamet izni başvurularının yeniden yapılabilmesi mümkün hale gelmiştir.

Konuyla ilgili resmi yazı ve uygulama esasları ilgili kurumlar tarafından en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Alanya’mızın ekonomisine, turizmine, emlak sektörüne ve sosyal yaşamına önemli katkılar sağlayacağına inandığımız bu gelişmenin ilçemize hayırlı olmasını diliyor; sürece katkı sunan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, önceki dönem dışişleri bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na, Antalya milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Alanya’mıza hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerine yer verildi.