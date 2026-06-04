3621 SAYILI Kıyı Kanunu'na göre kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunuyor. Kanunda, kıyıların herkesin eşit ve serbest kullanımına açık olduğu belirtilirken, kamu yararının öncelikli olarak gözetilmesi gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca kıyılarda yeni yapı yapılmasına, duvar, çit, parmaklık ve benzeri engeller oluşturulmasına izin verilmiyor. İddialara konu olan Karayolları Misafirhanesi'nin bulunduğu Cumhuriyet Mahallesi 977 ada 1 parselin, imar planlarında park ve yeşil alan olarak yer aldığı belirtildi. Bu nedenle taşınmaz üzerinde yeni yapılaşma hakkının bulunmadığı ifade edildi.

BETON DUVAR VE DEMİR KORKULUKLA ÇEVRİLDİ

Bölgedeki yapıların çok eski olması ve geçmiş dönemde ruhsatlı olarak yapılmış olması halinde kazanılmış hak kapsamında değerlendirilebileceği belirtilirken, mevcut durumun bu kapsamın dışına çıktığı öne sürüldü. Özellikle misafirhanenin deniz tarafında bulunan bazı yapıların parsel sınırlarını aştığı, alanın beton duvar ve demir korkuluklarla çevrildiği görüldü.

KIYI KANUNU’NA AYKIRI MI?

Uzmanlara göre eski yapıların varlığı tek başına hak doğurmuyor. Sonradan yapılan beton duvarlar, korkuluklar ve parsel dışına taşan yapıların Kıyı Kanunu hükümleriyle çelişebileceği belirtiliyor. Tüm bu gerekçeler doğrultusunda Alanya Karayolları Misafirhanesi'nin deniz tarafında bulunan yapıların kıyı alanı içerisinde kalması, bazı bölümlerinin parsel sınırlarını aşması ve çevresinde sonradan yapıldığı değerlendirilen beton duvar ile demir korkulukların bulunması nedeniyle Kıyı Kanunu'na aykırılık taşıdığı iddia ediliyor.

VATANDAŞ TEPKİLİ, ÇEVRECİLER KAYGILI

Öte yandan daha önce misafirhanenin orta kısmından sahile inildiğini belirten vatandaşlar yapının tadilatından sonra buranın da kapatıldığını dile getirdi. Aynı zamanda Karayolları Misafirhanesi'nden gece boyunca yayılan aydınlatmanın, bölgede yuvalayan caretta carettalar için risk oluşturabileceği belirtildi.

Muhabir: Ramazan ÖZDEMİR