Alanya Belediyesi, inşaat sektöründe faaliyet gösteren hazır beton üreticileri ve tedarikçilerini yeni mevzuata karşı dikkatli olmaya çağırdı. 7579 Sayılı Kanun ile 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 42'nci maddesinde yapılan değişiklik doğrultusunda, ruhsatsız yapılaşmaya yönelik yaptırımlar genişletildi.

500 BİN TL PARA CEZASI UYGULANACAK

Yeni düzenlemeye göre, yapı ruhsatı alınmadan inşa edilen veya İmar Kanunu'nun 27'nci maddesi kapsamında gerekli izinler tamamlanmadan yapılan yapılarda kullanılmak üzere hazır beton sağlayan üretici ve tedarikçiler hakkında ilgili idare tarafından <strong>500 bin TL idari para cezası</strong> uygulanacak.

Düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaşan 7579 Sayılı Kanun kapsamında yürürlüğe girdi. Kanunun temel hedefleri arasında kaçak yapılaşmayla mücadele edilmesi ve yapı güvenliğinin artırılması yer alıyor.

ALANYA BELEDİYESİ'NDEN SEKTÖRE ÇAĞRI

Belediye tarafından yapılan açıklamada, hazır beton üreticileri ve tedarikçilerinin herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşmaması için beton sevkiyatı öncesinde yapıların ruhsat ve izin durumlarını mutlaka kontrol etmesi gerektiği belirtildi.

Yetkililer, yeni dönemde yalnızca yapı sahiplerinin değil, yapı sürecinde görev alan tüm tarafların sorumluluk taşıdığına dikkat çekerek sektör temsilcilerinin gerekli hassasiyeti göstermesini istedi.

KAÇAK YAPILAŞMAYLA MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

7579 Sayılı Kanun ile getirilen düzenleme, ruhsatsız yapıların inşasında kullanılan hazır beton tedarik zincirini de denetim kapsamına alıyor. Böylece kaçak yapılaşmanın henüz inşaat aşamasında önlenmesi amaçlanıyor. Mevzuat kapsamında belediyeler ve ilgili idareler tarafından denetimlerin artırılması bekleniyor.