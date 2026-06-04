Hastanenin konferans salonunda gerçekleştirilen ve 2 gün süren eğitim programı, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ile iş yeri hekimi tarafından verildi. Eğitim kapsamında sağlık çalışanlarına; iş sağlığı ve güvenliğinde temel prensipler, yasal yükümlülükler, acil durum yönetimi, kişisel koruyucu donanım kullanımı, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile fiziksel ve ergonomik risk değerlendirme yöntemleri hakkında bilgiler aktarıldı. Kurumsal farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen eğitimlerde; çalışanların günlük iş yaşamında karşılaşabileceği riskler, iş kazaları, meslek hastalıkları, acil durumlarda doğru davranış biçimleri ve risk yönetimi konuları ele alındı. Teorik anlatımların yanı sıra uygulamalı örneklerle desteklenen programda, olası risklerin önceden tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasının önemine dikkat çekildi. Başhekim Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz ise sağlık çalışanlarının iş güvenliği bilincini artırmak ve güvenli çalışma ortamını güçlendirmek amacıyla bu tür eğitimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini belirtti. Prof. Dr. Karakuş Yılmaz, “2026 yılı kapsamında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince zorunlu olan temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerimiz sürdürülecektir. Güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı oluşturmak temel önceliklerimiz arasında yer almaktadır.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Alanya EAH BÜLTEN