Buca Belediyesi'ne yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması yeni ayrıntılarla gündemde kalmaya devam ediyor. Belediye yönetimi, teknik personel ve bazı iş insanlarını kapsayan soruşturma kapsamında çok sayıda kişi hakkında işlem yürütülüyor.

Soruşturma dosyasında adı geçen isimlerden biri olan ve belediyenin hak ediş biriminde görev yaptığı belirtilen Bahadır Yılmaz'ın mal varlığı incelemeye alındı. İddialara göre yapılan incelemede Yılmaz'ın 13 yarış atının sahibi olduğu belirlendi.

MAL VARLIĞI İNCELEMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Bazı medya organlarında yer alan haberlere göre, soruşturma kapsamında şüphelilerin dijital materyalleri ve mali kayıtları inceleniyor. Bu incelemeler sırasında Bahadır Yılmaz'ın yarış atı sahipliği dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.

Soruşturma dosyasında ayrıca Yılmaz'ın Buca'da yürütülen iki ayrı inşaat projesiyle ilgili rüşvet aldığı yönünde iddiaların bulunduğu öne sürüldü. Bu iddialarla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

SORUŞTURMANIN KAPSAMI GENİŞ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada belediyedeki imar işlemleri, ruhsat süreçleri, ihale uygulamaları ve çeşitli mali işlemler mercek altına alındı. Dosyada çok sayıda şüpheli hakkında rüşvet, usulsüzlük ve kamu kaynaklarının kötüye kullanılması gibi iddialar yer alıyor.

Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü belirtirken, dosyadaki iddiaların yargılama süreci sonunda netlik kazanacağı ifade ediliyor.