​ALANYA Belediye Meclisi’nin haziran ayı olağan toplantısını takip ediyorum. Salonda bildik hareketlilik, bildik telaş. Gazeteci milleti erkenden yerini almış, kulislerde fısıltılar, ayaküstü sohbetler... Siyasetin kalbi nerede atarsa, biz oradayız.

​Derken salonda bir dalgalanma oldu. Gözler kapıya çevrildi, ayağa kalkanlar, önünü ilikleyenler...

​2025’in Eylül ayında aniden rahatsızlanan Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Servet Ünlü, tekerlekli sandalyesinde meclis salonuna girdi. Bir anda sevgi çemberi, geçmiş olsun dilekleri... CHP grubundaki yerini aldı Servet Bey. Tam on aydır büyük bir mücadele veriyordu. İyi gördüm, daha da iyi olacak inşallah.

​Ardından bir başka hareketlilik. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik girdi salona. Elinde koltuk değneği...

Malum, Osman Başkan da büyük bir kaza geçirmişti.

​Tam o sırada meclis sıralarından Velittin Yenialp Başkan’ın esprisi yankılandı salonda: "Başkanın maketi mi gelecek, kendisi mi?"

​Osman Başkan kürsüye çıktı, tebessümle noktayı koydu: "Ben geldim... Üstelik ceketim de o maketteki ceket!"

Salonda sıcak bir hava, yüzlerde gülümseme.

​Kendi kendime düşündüm... Neler oluyor bu CHP’ye? Servet Bey, Osman Başkan ve şu meşhur "mutlak butlan" tartışmaları... Siyasetin cilvesi işte.

​Oturum başladı. Başkan Özçelik, artık klasikleşen "ayın Z raporu" formatıyla kürsüdeydi. Mayıs ayı icraatlarını, ilk gününden son gününe dek tek tek, rakam rakam anlattı. Şeffaflık dedikleri bu olsa gerek.

​Sonra sıra grup sözcülerine geldi.

Ama bir eksik vardı salonda. Gözler MHP Grup Sözcüsü Kayhan Balta’yı aradı. Yoklamada ismi okundu: "Mazeretli."

​Kayhan Bey yoktu ama Osman Başkan salondan ona selam göndermeyi ihmal etmedi:

"Kayhan Bey burada değil ama mayıs ayında da vergilerimizi son kuruşuna kadar ödedik..."

Başkan, konuşmasında iki kez andı Kayhan Balta’nın adını.

Belli ki meclisin o tatlı sert havasını özlemiş. Çünkü Alanya Meclisi’nin en renkli, en heyecanlı anları genellikle MHP’li Kayhan Balta ve AK Parti Grup Sözcüsü Alaaddin Işık’ın eleştirileriyle şekillenir.

Kayhan Bey’in yokluğunda yük Alaaddin Işık’ın omuzlarındaydı. Alaaddin Bey de gerekeni yaptı; hesap sordu, eleştirilerini ince, zarif bir dille sıraladı.

​Sordu: "Yayla yolları ne olacak başkan?"

Osman Başkan hemen yanıtladı, müjdeyi de patlattı: "6 yeni greyder alıyoruz."

Yani mesaj netti: "Çalışıyoruz, her yere yetişmek adına eksiklerimizi tamamlıyoruz."

​Ve bir parantez de Mahmutlar’a...

Alanya’nın nüfus bakımından en büyük mahallesi. Aslında Mahmutlar’ın eski belde belediyesi olduğu dönemlerde aldığı hizmetleri iyi bilirim. Sonrasında aynı çıtayı yakalayamadı.

Başkan Özçelik kürsüden ilan etti: 2026 Kasım ayından itibaren odak noktamız Mahmutlar olacak.

​Buradan Mahmutlar’da yaşayan vatandaşlarımıza duyurmuş olalım; öyle görünüyor ki 2027 yılı Mahmutlar yılı olacak.

​Haziran ayı meclisi; yapıcı eleştirilerin yapıldığı, doğru ve net cevapların alındığı, seviyeli, huzurlu ve karşılıklı anlayışın üst seviyede olduğu bir havada geçti. Alanya’ya yakışan bir olgunluk izledik.

​Temmuz meclisinden yeni haberlerle, yeni kulislerle birlikte olmak ümidiyle...

​Esen kalın…