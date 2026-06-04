Alanya Kaymakamlığı, Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü ve Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) arasında imzalanan "Alanya Basınında Dilimizin Zenginlikleri Projesi" iş birliği kapsamında mayıs ayının belirlenen eserleri bugün okurlarıyla buluşuyor

ALANYA’DA Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde öğrencileri okumaya ve yazmaya teşvik etmek, yazma becerilerini geliştirmek, özgüvenlerini güçlendirmek ve dilimizin zenginliklerini tanıtmak amacıyla başlatılan “Alanya Basınında Dilimizin Zenginlikleri Projesi” devam ediyor.

Alanya Kaymakamlığı başkanlığında, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti iş birliği ile hayata geçirilen proje çerçevesinde 2026 yılının mayıs ayında ilkokul ve ortaokul öğrencileri türkü ezberleme, lise öğrencileri ise Yunus Emre temasında tişört tasarım çalışmaları hazırladı. Seçici kurul; Hasan Çolak Anadolu Lisesi’nden Elvin Zeynep Çelvik, Mahmutlar Halil Ülker Ortaokulu’ndan Yavuz Selim Saka, Mahmutlar Halil Ülker Ortaokulu’ndan Fatmagül Sönmez ve Rıfat Azakoğlu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Çınar Yeşilgöz’ün eserlerini yayınlanmaya değer buldu. (Şerife ÇOBAN)



Elvin Zeynep Çelvik ve eseri.



Yavuz Selim Saka ve eseri.



Fatmagül Sönmez ve eseri.



Çınar Yeşilgöz ve eseri.