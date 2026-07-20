‘ANKARA’YI BEKLEME, KENDİNİ KURTAR’

​Mustafa Temiz, turizm sektörünün Türkiye’nin temel döviz kaynağı olarak görülmediğini ve Alanya’nın Bakanlık nezdinde stratejik bir turizm planı içerisinde yer almadığını savundu. Merkezi yönetimden medet ummak yerine Alanya’nın kendi yol haritasını çizmesi gerektiğini ifade eden Temiz, "Alanya'yı yalnız ve sahipsiz bir kent olmaktan çıkarmalı, kurtuluşu kendi projelerimizde aramalıyız" mesajını verdi.

​TURİZMİ 12 AYA YAYACAK KAPSAMLI MASTER PLANI

​Mevcut 4 aylık turizm sezonunun Alanya ekonomisine zarar verdiğini belirten Temiz, sezonu 12 aya çıkaracak "Kapsamlı Kent Master Planı’nın aciliyetine dikkat çekti. Temiz’in öne çıkardığı temel stratejiler şöyle: Kale, Tersane, Damlataş ve Dim Mağaraları gibi kültürel mirasın yanı sıra yaylaların ve Alara Çayı'nın profesyonelce projelendirilmesi.

Antalya-Alanya arasında deniz ulaşımının devreye alınması ve raylı sistemin kente kazandırılması. İş yeri enflasyonunun önüne geçmek için apartman altlarına ruhsat verilmesinin durdurulması ve esnafın yetkinlik sertifikalarına tabi tutulması.

​‘HERKES İŞİNİN CİDDİYETİNİ BİLMELİ’

​Kent ekonomisinin kötüye gidişine vurgu yapan Temiz, 370 bin nüfuslu kentte 4.300 iş yeri bulunduğunu ve iş yeri başına düşen 75 kişinin ekonomik sürdürülebilirliği zedelediğini ifade etti. Her önüne gelenin bilinçsizce işletme açmasının yarattığı kalite düşüşüne dikkat çeken Temiz, lokanta veya butik açacak kişilerin mesleki diplomaya veya sertifikaya sahip olmaları gerektiğini savundu. Alanya’nın cazibesini artırmak için cesur adımlar atılması gerektiğini söyleyen Temiz, kentsel dönüşümün Eski Belediye Binası'nın yıkılıp yerine görkemli bir "Kent Meydanı" inşa edilerek başlatılması gerektiğini belirtti. 50-60 yıllık vizyon projelerinin şart olduğunu vurgulayan mimar, tanıtım çalışmalarının yerel televizyonların uydu gücünden faydalanarak daha etkili hale getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

​ŞEHİR KALKINMA VE TURİZM KOMİTESİ KURULMALI

​Tüm paydaşları kapsayan bir çözüm önerisi sunan Temiz; Yerel Yönetim, Belediye, ALTSO ve ilgili oda temsilcilerinin bir araya gelerek bir "Şehir Kalkınma ve Turizm Komitesi" kurmasını teklif etti. Bu komitenin, 160 bin yatak kapasitesi ve 4.300 esnafın katkısıyla oluşturulacak bir sermaye havuzu ile Alanya’nın geleceğini planlaması gerektiğini belirten Temiz, herkesi kentine sahip çıkmaya davet etti.