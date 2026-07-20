​Alanya siyasetinin sevilen ve dinamik isimlerinden biri olan, Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan, henüz 40 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Ani ölümüyle tüm kenti ve siyaset çevrelerini derin bir üzüntüye boğan Arıkan, 20 Temmuz 1986 olan doğum gününde dostları ve sevenleri tarafından unutulmadı.

​Doğum günü vesilesiyle sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlarda, merhum Başkan için özlem ve rahmet dolu mesajlar yer aldı. Anma mesajları arasında en dikkat çekenler ALTSO Meclis Başkanı Mehmet Kural ve önceki dönem CHP Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ'dan geldi.

​Mehmet Kural paylaşımında, "Bir kez daha hasret ve rahmetle anıyoruz. Nurlar içinde yatsın mekânın cennet olsun değerli kardeşim" ifadelerine yer vererek duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

​Önceki dönem CHP Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ise duygularını, "Her zaman kalbimdesin. Ölüm adın kalleşlik olsun. Doğum günün kutlu olsun" sözleriyle paylaştı.

​Alanya'nın hafızasında derin izler bırakan, samimiyeti ve çalışkanlığıyla tanınan Alper Arıkan'a doğum gününde bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz.