ALANYA'NIN Konaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren Club Summer Garden, yaz sezonunun en dikkat çeken organizasyonlarından biri olan Ema Koof etkinliğine ev sahipliği yaptı. Eğlence severlerin yoğun ilgi gösterdiği gece, müzik ve görsel şovların buluştuğu unutulmaz anlara sahne oldu.

Elektronik müziğin sevilen parçaları ve popüler remikslerin peş peşe çalındığı gecede, DJ performansı gece boyunca enerjiyi zirvede tuttu. Profesyonel ışık ve sahne şovlarıyla desteklenen organizasyonda, yüzlerce misafir dans ederek eğlencenin tadını çıkardı. Alanya gece hayatının önde gelen adreslerinden biri olan Club Summer Garden, modern açık hava konsepti, güçlü ses sistemi ve başarılı organizasyonlarıyla misafirlerinden tam not aldı. Yaz sezonunda düzenlediği etkinliklerle adından sıkça söz ettiren işletme, Ema Koof gecesiyle de eğlence çıtasını bir kez daha yukarı taşıdı. Gece boyunca hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, renkli görüntülere sahne olurken, katılımcılar müziğin ritmine eşlik ederek sezonun en keyifli gecelerinden birini yaşadı. Başarılı organizasyonuyla bir kez daha dikkat çeken Club Summer Garden, yaz boyunca gerçekleştireceği birbirinden özel etkinliklerle Alanya'nın eğlence hayatına yön vermeyi sürdüreceğinin sinyalini verdi. (Mehmet TUNÇ)

Kaynak: Haber Merkezi