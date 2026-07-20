MEVSİM sıcaklarından bağımsız olarak gelişen, kıyafetleri ıslatan ve özgüven kaybına yol açan aşırı terleme mağdurlarına uzmanından kritik bir uyarı geldi. Prof. Dr. Ertan Aydın, diyabet ve tiroid gibi hastalıkların yanı sıra gece terlemelerinin altında kanser yatabileceğini belirtti. Peki, hangi durumlarda cerrahi müdahale şart oluyor ve kimler risk altında?

PROF. DR. ERTAN AYDIN: AŞIRI GECE TERLEMESİ KANSER BELİRTİSİ OLABİLİR

Tokalaşmaktan kaçınma, kağıt üzerine yazı yazmada zorlanma, sosyalleşmekten sakınma, ıslaklık ve kötü kokudan dolayı özgüven kaybı yaşayan ter mağdurlarına uzmanından kritik uyarı geldi. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ertan Aydın, "Altında bir neden olmaksızın aşırı terleme genellikle çocukluk ve ergenlik döneminde görülür ve buna Primer Hiperhidrosiz deriz. Aşırı terlemenin altında bir neden varsa bu önemli hastalıkların habercisi demektir. Diyabet, tiroid bezinin aşırı çalışması-hipertiroidi, enfeksiyonlar bunlar arasındadır. Her terleme masum olmayabilir hatta alttaki bir kanserin belirtisi de olabilir" diye konuştu.

ALTTA YATAN NEDEN KANSER OLABİLİR

Uzman isim, "Sekonder hiperhidrozis, altta yatan bir hastalık veya kullanılan bir ilacın neden olduğu aşırı terleme durumudur. Diyabet, tiroid bezinin aşırı çalışması-hipertiroidi, enfeksiyonlar ve hatta bazı kanserler... Yani her terleme masum olmayabilir. Özellikle gece terlemesi alttaki bir kanserin belirtisi de olabilir. Ayrıca menopoz, obezite, antidepresanlar, bazı ağrı kesiciler, steroidler de aşırı terlemeye neden olabilir." dedi.

STRES VE SICAK TERLEMESİ NORMAL

Prof. Dr. Aydın, "Terleme; vücut sıcaklığını düzenlemek amacı ile ter bezlerinin deri yüzeyine sıvı salgılaması sonucu oluşan fizyolojik bir olaydır. Sıcaklık, stres ve egzersiz sonrası terlemek doğaldır. Ancak bazen vücudun ihtiyacından fazla ve kontrolsüz terleme görülebilir. Bu aşırı terleme olayına Hiperhidrozis denir. Primer hiperhidrozis; altta yatan başka bir hastalık olmadan gelişen aşırı terleme durumudur ve genellikle çocukluk veya ergenlik döneminde başlar." açıklamasında bulundu.

TERLEME DEYİP GEÇMEYİN

Uzman isim, "Sekonder hiperhidrozis, altta yatan bir hastalık veya kullanılan bir ilacın neden olduğu aşırı terleme durumudur. Yani masum olmayabilir ve dikkat etmek gerekir. Diyabet, tiroid bezinin aşırı çalışması-hipertiroidi, enfeksiyonlar aşırı terlemeye neden olur. Yani her terleme masum olmayabilir, alttaki bir kanserin belirtisi de olabilir. Ayrıca, menopoz, obezite, antidepresanlar bazı ağrı kesiciler, steroidler de aşırı terlemenin sebebi olabilir. Primer hiperhidrozisten farklı olarak sonradan ortaya çıkar ve genellikle tüm vücudu etkileyebilir." ifadelerine yer veriyor.

YAZ KIŞ DEVAM EDERSE AMELİYATLA ÇÖZÜM MÜMKÜN

Prof. Dr. Aydın, "Primer hiperhidrozis yani altında bir neden olmaksızın yaz kış devam eden terleme yaşamı tehdit eden bir hastalık değildir, ancak günlük yaşamı, iş hayatını ve sosyal ilişkileri önemli ölçüde etkileyebilir. En çok her iki taraflı olmak üzere, avuç içleri, ayak tabanları, koltuk altları, yüz ve alında normalden fazla terliyorsa bu durum yaşanıyor denilebilir. Uykuda genellikle terleme olmaz ama sıcak hava, stres veya heyecanla artabilir." dedi.

‘AMELİYATA UYGUNLUK ÖNEMLİ’

Uzman isim, "Cerrahiye uygun hastalarda tanı kriterleri şunlardır: Sekonder hiperhidrozis nedenlerinin olmaması, yirmi beş yaşından önce başlaması, çocukluk ve ergenlik döneminde başlaması, ailesel öykü bulunması, stres gibi tetikleyen faktörler ile terlemenin artması, iki taraflı ve simetrik terleme olması, son 6 ayda terleme semptomları veya haftada iki veya daha fazla terleme atağı olması durumunda cerrahi seçenek düşünülebilir." açıklamasında bulundu.